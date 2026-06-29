رهبران طالبان افغانستان اعلام کردند که حملات هوایی پاکستان در مناطق مرزی میان دو کشور دهها کشته برجای گذاشته است.
اسلامآباد مدعی است که شبهنظامیان از مناطق مرزی افغانستان بهعنوان پایگاه برای انجام حملات علیه پاکستان استفاده میکردند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت طالبان، روز دوشنبه هشتم تیرماه در پستی در شبکه ایکس نوشت: ارتش پاکستان استانهای شرقی پکتیا، پکتیکا و کنر در امتداد مرز با پاکستان را هدف قرار داده که در نتیجه آن ۳۶ غیرنظامی، از جمله کودکان، کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، گفت نیروهای امنیتی این کشور «بهطور دقیق اردوگاهها و پناهگاههای تروریستی» در افغانستان را هدف قرار داده و «تروریستها را از بین برده و انبارهای سلاح و مهمات را نابود کردهاند».
او افزود که نیروهای امنیتی پاکستان همچنین یک «عملیات زمینی برپایه اطلاعات دریافتی» را در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان در منطقه باجور از ایالت خیبر پختونخوا انجام دادهاند.
تارر گفت این حملات «فتنه الخوارج» را هدف قرار دادهاند؛ اصطلاحی که اسلامآباد برای «تحریک طالبان پاکستان» که به طالبان پاکستانی نیز معروف است، و همچنین گروه منشعب «جماعتالاحرار» به کار میبرد.
در شماری از ویدئوهایی که رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از مراکز درمانی ولایتهای بمبارانشده دریافت کرده است، مردان، زنان و کودکانی دیده میشوند که زخمی هستند و کارکنان درمانی مشغول درمان آنها هستند.
رادیو آزادی بهطور مستقل نتوانسته است صحت این ویدئوها را تأیید کند.
در همین حال، مقامهای پاکستانی گفتهاند که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح را کشتهاند.
این ادعای پاکستان تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعاها را بهطور مستقل تأیید کند.
پاکستان این عملیات را یک روز پس از آن انجام داد که افراد مسلح مجهز به سلاح و مواد انفجاری به مرکز نیروهای ویژه تفنگداران در شهر کراچی حمله کردند.
در جریان این حمله، سه سرباز پاکستانی کشته شدند.
نیروهای امنیتی پاکستان ادعا کردند که در درگیری متقابل، سه مهاجم را کشته و یک مهاجم دیگر را که به گفته ارتش پاکستان تبعه افغانستان است، بازداشت کردهاند.
حملات فرامرزی پاکستان در روز یکشنبه و عملیات زمینی آن در حالی انجام شد که کمتر از سه هفته پیش، ارتش پاکستان حملات هوایی به مخفیگاههای ادعایی شبهنظامیان در افغانستان انجام داده بود؛ اقدامی که به حدود یک ماه آرامش نسبی پایان داد.
اسلامآباد بارها کابل را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان و گروههای وابسته به آن پناه داده و آنها را در برنامهریزی حملات در داخل پاکستان یاری میکند.
طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و میگوید این گروهها مسئله داخلی پاکستان هستند.