صدها هزار نفر در فیلیپین در آستانه وقوع توفانی دیگر منازل خود را تخلیه کردند

تنها چند روز پس از آن که توفان کالماگی در فیلیپین جان ۲۲۰ نفر را گرفت، نزدیک به یک میلیون نفر در این کشور در آستانه وقوع یک توفان دیگر مجبور به تخلیه خانههای خود شدند.
حال اَبَرتوفان فونگ وانگ قرار است از روی اقیانوس آرام با بادهایی با سرعت ۱۸۵ کیلومتر در ساعت یکشنبه شب، ۱۸ آبانماه، به خلیج شرقی این کشور برسد.
فونگ وانگ که با باد و بارش سنگین همراه است قرار است تقریبا کل مجمعالجزایر فیلیپین با ۷۶۰۰ جزیره را دربر بگیرد.
در آستانه رسیدن این ابرتوفان، مدارس و ادارات در دستکم یک جزیره فیلیپین، از جمله مانیل، پایتخت کشور، در روز دوشنبه تعطیل اعلام شده و ۳۰۰ پرواز نیز تاکنون لغو شده است.
یک جزیره کوچک که قرار است اولین نقطه برخورد توفان با کشور باشد از هم اکنون در معرض بادهای شدید قرار دارد و سیل در آن به راه افتاده است.
دانشمندان هشدار میدهند که به دلیل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی که فعالیتهای بشر به آن دامن زده هر سال باید منتظر توفانهایی قویتر و مرگبارتر بود.
همزمان گرمتر شدن آب اقیانوسها و جریان هوا به سمت خشکی باعث میشود که توفانها با سرعتی بیشتر قدرت بگیرند و خشکی را درنوردند.
دولت فیلیپین روز یکشنبه اعلام کرد که توفان کالماگی که هفته گذشته شهرهای دو جزیره سِبو و نگروس را با سیلاب روبهرو کرد جان دستکم ۲۲۴ نفر را گرفته و ۱۰۹ نفر هنوز مفقود هستند.
مقامات مسئول مجبور شدهاند به دلیل وقوع توفانی دیگر تا اطلاع ثانوی عملیات جستوجو برای قربانیان کالماگی را متوقف کنند.
کالماگی تا این لحظه مرگبارترین توفان فیلیپین در سال ۲۰۲۵ به شمار میرود.
گردبادها و توفانهای حارهای با بادهایی بیش از ۱۸۵ کیلومتر در ساعت در فیلیپین به عنوان ابرتوفان دستهبندی میشوند.