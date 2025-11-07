توفان مرگبار کالماگی با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت از ویتنام گذشت

توفان قدرتمند کالماگی که در فیلیپین جان نزدیک به ۲۰۰ نفر را گرفته بود با سرعتی حدود ۱۴۹ کیلومتر در ساعت ویتنام را هم درنوردید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این توفان روز جمعه، ۱۶ آبان‌ماه، در سر راه خود جان پنج نفر را هم گرفت و سقف هزاران خانه را با خود برد.

در حالی که هنوز از آمار دقیق تلفات این توفان قدرتمند در ویتنام خبری در دست نیست، مقامات این کشور اعلام کردند که در روز جمعه ۵۷ خانه تخریب شده و ۱۱ قایق یا کشتی هم در دریا غرق شده‌اند.

به گفته همین مقامات، تقریبا سه هزار خانه دیگر هم سقف خود را از دست داده‌اند.

کشور ویتنام در یکی از فعال‌ترین مناطق از نظر رخ دادن توفان‌های حاره‌ای قرار دارد و سالانه شاهد تا ده توفان یا گردباد عظیم است.

با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت محیط زیست این کشور خبر می‌دهد که کالماگی سیزدهمین توفان در سال ۲۰۲۵ است که با بادهایی به سرعت ۱۴۹ کیلومتر در ساعت به ویتنام رسیده است.

دانشمندان هشدار می‌دهند که به دلیل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی که فعالیت‌های بشر به آن دامن زده هر سال باید منتظر توفان‌هایی قوی‌تر و مرگبارتر بود.

همزمان گرم‌تر شدن آب اقیانوس‌ها و جریان هوا به سمت خشکی باعث می‌شود که توفان‌ها با سرعتی بیشتر قدرت بگیرند و خشکی را درنوردند.

کالماگی پیش‌بینی شده است که در ادامه راه خود تایلند را زیر و رو کند، به همین دلیل مقامات این کشور روز جمعه به مردم درباره باران شدید و سیلاب هشدار دادند.

ویتنام سال گذشته شاهد توفان یاگی بود که در آن زمان شدیدترین توفندی توصیف شد که در دهه‌های اخیر در ویتنام روی داده است. بر اثر بارندگی، سیلاب شدید و رانش زمین ناشی از توفند «یاگی» دست‌کم ۱۵۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۴۰ نفر دیگر مفقود شدند.