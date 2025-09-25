دیپلماتها روز پنجشنبه سوم مهر اعلام کردند که روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستهاند تا روز جمعه پیشنویس قطعنامهای که اعمال مجدد تحریمها علیه ایران را شش ماه به تعویق میاندازد، به رأی بگذارد.
قطعنامهٔ پیشنهادی این دو کشور در شورای امنیت به حداقل ۹ رأی موافق و عدم وتو از سوی بریتانیا، فرانسه یا ایالات متحده نیاز دارد.
در صورت تصویب این قطعنامه، سازوکار ماشه که قرار بود از روز شنبه پنجم مهر به وقت ایران اجرایی شود به مدت شش ماه متوقف خواهد شد.
عملیاتی شدن این سازوکار به معنای بازگشت تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران است که ذیل توافق تیرماه سال ۱۳۹۴ بین تهران و شش قدرت جهانی و قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت تعلیق شده بودند.
قرار است تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، ساعت هشت شب جمعه به وقت شرق آمریکا (بامداد شنبه در تهران) بازگردند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، روز ششم شهریور روند ۳۰ روزهای را برای فعال کردن «سازوکار ماشه» علیه ایران آغاز کردند، زیرا به گفته آنها، تهران با عدول از تعهدات خود ذیل برجام این توافق را نقص کرده است. ایران در مقابل، آمریکا و کشورهایی اروپایی را به عدم پایبندی به تعهداتشان متهم کرده است.
ایران و قدرتهای اروپایی این هفته تلاش کردهاند تا به یک توافق نهایی برسند تا بازگشت تحریمها را به تأخیر بیندازند و فضایی برای مذاکرات بلندمدت در مورد برنامه هستهای تهران ایجاد کنند.
دیپلماتها روز پنجشنبه گفتند که چشمانداز اجتناب از اعمال مجدد تحریمها بدون توافق بین ایران و اروپاییها بسیار کم است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد دادهاند که در صورت دادن اجازهٔ دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رفع نگرانیها در مورد ذخایر اورانیوم غنیشدهٔ ۶۰ درصدی و مذاکره با ایالات متحده، مذاکرات تا شش ماه به تعویق بیفتد تا فضایی برای مذاکرات در مورد یک توافق بلندمدت بر سر برنامهٔ هستهای تهران فراهم شود.