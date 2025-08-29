سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش‌ها دربارهٔ این‌که مسکو پیش از جنگ ۱۲ روزه اطلاعات پدافند ایران را در اختیار اسرائیل قرار داده بود، «دروغ محض» خواند و تکذیب کرد.

ماریا زاخارووا روز جمعه هفتم شهریور بدون اشاره به نام کسانی که چنین اظهاراتی مطرح کردند، آن‌ها را به پخش «اطلاعات جعلی» متهم کرد و «نیروهای متخاصم علیه مسکو و تهران» خواند.

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سوم شهریور در یک مصاحبه اینترنتی مدعی شد که روسیه اطلاعات مربوط به سامانه‌های پدافند‌ ایران را به اسرائیل داده بود.

او که در دولت محمد خاتمی معاون وزیر خارجه بود، با انتقاد از نگاه سیاستمداران جمهوری اسلامی به روسیه گفت: در این جنگ مشخص شد که پیمان استراتژیک با روسیه «کشک» است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز پنجم شهریور اعلام کرد که محمد صدر «ادعاهایی خلاف» در مصاحبه خود داشته و دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در موضع‌گیری روز جمعه خود همچنین گفت که «اخبار جعلی» دربارهٔ ایران و روسیه در غرب «برجسته و تبلیغ» می‌شود.

خانم زاخارووا همچنین خواستار آن شد که جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای انتشار چنین گزارش‌هایی را محکوم کند و افزود: «ما بر این باوریم که این یک کارزار اطلاعاتی با هدف مختل کردن شراکت راهبردی جامع میان دو کشور دوست است».

او همچنین با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر روسای‌جمهور ایران و روسیه گفت که طرفین بر تعهد خود برای «گسترش همکاری‌های دوجانبه» تأکید کردند.

ساعتی پیش‌تر کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قرار است روز دوشنبه در چین با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، دیدار و در مورد برنامهٔ هسته‌ای تهران گفت‌وگو کند.

انجام این دیدار در حاشیهٔ اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین در حالی است که ایران به دلیل آغاز روند اجرای «سازوکار ماشه» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام با فشارهای جدید غرب روبرو است.

بریتانیا، فرانسه و آلمان با اعلام این‌که ایران به توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ موسوم به «برجام» پایبند نیست، به سمت اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران حرکت کرده‌اند.

روسیه تصمیم تروئیکای اروپایی برای آغاز فرآیند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را محکوم کرده است.

در همین حال نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درخواست بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینهٔ آغاز فرایند اجرایی شدن «سازوکار ماشه» یا «اسنپ‌بک» علیه برنامهٔ هسته‌ای ایران روز جمعه پشت درهای بسته برگزار شد.

سه کشور اروپایی از زمان حملهٔ اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در اواسط ماه ژوئن، چندین دور مذاکره با ایران برگزار کرده‌اند و هدف‌شان توافق برای به تعویق انداختن این مکانیسم بوده است، اما معتقدند که مذاکرات روز چهارم شهریور در ژنو تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشته است.