مسکو در حال ساخت یک مجتمع جدید پدافند موشکی در نزدیکی یک مؤسسه تحقیقاتی مرتبط با دختر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، است؛ اقدامی که به نظر میرسد تازهترین تلاش برای تقویت دفاع از پایتخت در برابر حملات احتمالی موشکی اوکراین باشد.
بخش روسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده که به همین منظور، یک سکوی بتنی ساخته شده و سامانههای پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسیه در محوطهٔ مقر بنیاد «اینوپراکتیکا» مستقر شدهاند؛ پروژهای ۱.۷ میلیارد دلاری با حمایت دولت که ریاست آن بر عهدهٔ کاترینا تیخونووا، دختر کوچک پوتین، است.
این مجتمع جدید که در نقطهای مرتفع در مرکز شهر قرار دارد، کمتر از ۱۰ کیلومتر از کرملین و حدود ۳۰۰ متر از یکی از ساختمانهای دانشگاه دولتی مسکو فاصله دارد، دستکم پنجمین تأسیسات از این نوع در حلقهای در حال شکلگیری در داخل پایتخت روسیه به شمار میرود.
بر اساس تصاویر ماهوارهای از محل ساختوساز، شکل و ابعاد این سایت دقیقاً با دیگر تأسیسات نظامی مشابه در مسکو که اوایل همین ماه توسط رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی شناسایی شده بودند، مطابقت دارد.
ارتش روسیه پیشتر نیز در مسکو زیرساختهای دفاعی مشابهی با استفاده از سامانههای موشکی پانتسیر-اس۱ برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین احداث کرده است.
اما به نظر میرسد مجتمعهای تازهساختهشدهٔ اس-۴۰۰، که برای رهگیری موشکها طراحی شدهاند، با هدف مقابله با توانمندیهای بالستیکی در حال توسعهٔ کییف ایجاد شدهاند.
در ۲۴ ژوئن، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات دفاعی اوکراین، «فایر پوینت»، اعلام کرد که دو موشک بالستیک توسعه داده است؛ نخستین موشکهایی که اوکراین بهطور مستقل و در داخل کشور تولید کرده است.
ارتش اوکراین در ماههای اخیر حملات پهپادی دوربرد خود به داخل خاک روسیه را تشدید کرده است؛ حملاتی که این کشور را با بدترین کمبود سوخت سراسری در سالهای اخیر مواجه کرده است.
دستکم ۱۷ منطقه محدودیتهای اجباری بر فروش بنزین و گازوئیل اعمال کردهاند، در حالی که دهها منطقه دیگر نیز از کمبود یا اعمال محدودیت توسط شرکتهای خصوصی سوخت خبر دادهاند.
در حالی که این تحولات نارضایتی فزایندهای را در میان روسها، پس از بیش از چهار سال جنگ، برانگیخته است، کرملین هیچ نشانهای از عقبنشینی از خواستههای سختگیرانه خود برای پایان دادن به جنگ نشان نداده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز ۲۵ ژوئن در واکنش اعلام کرد که یک عملیات نظامی ۴۰روزه توسط سرویس امنیتی این کشور را تأیید کرده است تا «بر دولت متجاوز تأثیر بگذارد و آن را به پایان دادن به جنگ وادار کند».
ساخت مجموعهٔ جدید پدافند هوایی در «اینوپراکتیکا» نشانه دیگری از توجه ویژه به تأسیسات مرتبط با پوتین و خانوادهاش به شمار میرود.
از زمان آغاز جنگ تمامعیار روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۵ سایت پدافند هوایی، از جمله یک سامانه اس-۴۰۰، در والدای ساخته شده است؛ شهری در کنار دریاچه که محیط جنگلی آن پس از شروع تهاجم، بیش از سایر اقامتگاههای دولتی مورد علاقه پوتین بوده است.
گفته میشود آلینا کابایوا، شریک زندگی احتمالی رئیسجمهور روسیه، همراه با کودکانی که ادعا میشود فرزندان او و پوتین هستند، بارها از این مجموعه بازدید کرده است.