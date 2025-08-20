یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد در شمال غربی سوریه، یکی از اعضای ارشد گروه حکومت اسلامی موسوم به «داعش» را هدف قرار داد و کشت.

این دومین عملیات شناخته‌شدهٔ نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق، در آذرماه پارسال است.

دولت اسلامگرا که جایگزین او شده است، متعهد شده که از ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی جلوگیری کند و بخشی از ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده است.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت که این عملیات منجر به کشته شدن یک عضو ارشد داعش شد که نامزد رهبری این گروه در سوریه در نظر گرفته می‌شد.

این مقام افزود که هیچ سرباز آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشد.

یک منبع امنیتی سوریه و روزنامه دولتی الاخباریه سوریه اعلام کردند که فرد مورد نظر هنگام تلاش برای فرار کشته شد.

یک منبع دیگر سوری گفت که هدف، یک تبعهٔ عراقی بود که با یک تبعهٔ فرانسوی ازدواج کرده بود. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای همسرش افتاده است.

پنتاگون واکنش فوری به این خبر نشان نداده است.

به گفتهٔ منابع امنیتی سوریه و برخی ساکنان شهر اطمه، در استان ادلب، این عملیات حدود ساعت دو بامداد آغاز شد.

یک منبع امنیتی سوری و ساکنان گفتند که بالگردها و پهپادها پوشش هوایی را فراهم کردند. منبع امنیتی دوم گفت که نیروهای محلی سوریه در اطراف محله حلقهٔ محاصره درست کردند، اما نیروهای آمریکایی عملیات اصلی را انجام دادند.

عبدالقادر الشیخ، یکی از همسایگان، گفت که او تا دیروقت با پسرش بیدار بوده و صدایی در حیاط خانهٔ همسایه شنیده است.

شیخ به رویترز گفت: «من فریاد زدم، 'شما کی هستید؟' و آن‌ها به انگلیسی شروع کردند به صحبت با من و به من گفتند که دست‌هایم را بالا ببرم».

او گفت که نیروهای مسلح تا دو ساعت بعد روی پشت بام خانه‌های اطراف ماندند و او توانست صدای کسی را که در آن نزدیکی بود بشنود که عربی را با لهجه عراقی صحبت می‌کرد.

پنتاگون در ماه ژوئیه اعلام کرد که نیروهایش حمله‌ای را در استان حلب انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن یک رهبر ارشد داعش و دو پسر بزرگ او شده است.

ادلب سال‌ها محل اختفای چهره‌های ارشد داعش بوده است. نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۹ ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، را در روستای باریشا در استان ادلب و در سال ۲۰۲۲ جانشین او، ابوابراهیم الهاشمی القریشی، را در اطمه کشتند.