فرمانده کل سپاه پاسداران سردار محمدرضا نقدی را از سمت معاون هماهنگ‌کنندهٔ سپاه برکنار و حجت‌الله قریشی را جانشین او کرد که در فهرست تحریم‌های آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

به گزارش رسانه‌های ایران، قریشی پیش از این جانشین وزیر دفاع و معاون آماد و پشتیبانی وزارت دفاع بود.

خبر انتصاب او در حالی روز یکشنبه چهارم آبان رسانه‌ای شد که بر اساس گزارش‌ها، حجت‌الله قریشی دست‌کم از یک ماه پیش در این سمت مشغول به کار شده است.

او که متولد سال ۱۳۴۵ است به‌دلیل تامین تسلیحاتی روسیه و تحویل پهپاد به مسکو برای استفاده در جنگ علیه اوکراین در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد.

قریشی همچنین به‌‌دلیل نقض حقوق بشر و تحویل پهپاد به روسیه برای به‌کارگیری در تهاجم نظامی علیه اوکراین از سوی کانادا تحریم شده است.

اتحادیه اروپا نیز در مهر سال ۱۴۰۱ این مقام پیشین وزارت دفاع ایران را به خاطر فروش پهپاد به روسیه علیه اوکراین تحریم کرد.

گزارش رسانه‌های ایران می‌افزاید که محمدرضا پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرده است.

نقدی که از فرماندهان به شدت تندرو سپاه پاسداران محسوب می‌شود، فرماندهی سازمان بسیج، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را نیز در کارنامه خود دارد.

او در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی از مخالفان اصلی «دولت اصلاحات» بود و بارها این رئیس‌جمهور پیشین را به دریافت پول از عربستان سعودی متهم کرد.

وکیل خاتمی سال ۱۴۰۲ از شکایت موکلش از محمدرضا نقدی خبر داد ولی بعد گفت که این شکایت به‌دلیل مداخلهٔ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مختومه اعلام شد.

وزارت خزانه داری آمریکا دی‌ماه ۱۳۹۸ آقای نقدی را به دلیل پیشبرد اهداف بی‌ثبات‌کنندهٔ جمهوری اسلامی در منطقه و جهان در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

او همچنین در سال ۱۳۹۰ به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. اتحادیه اروپا نیز در همان سال او را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته است، تحریم کرد.