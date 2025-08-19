درگذشت شهرزاد، بازیگر و از نخستین فیلمسازان زن سینمای ایران

کبری امین‌سعیدی، مشهور به شهرزاد، بازیگر و یکی از نخستین فیلمسازان زن ایران، روز دوشنبه ۲۷ مرداد در ۷۵ سالگی درگذشت.

خبر درگذشت او نخستین‌بار در صفحه اینستاگرام منتسب به وی اعلام شد و در آن آمده بود: «متأسفانه شهرزاد پس از تحمل چندین سال بیماری ساعاتی پیش درگذشت. روحش در آرامش، یادش گرامی.»

شهرزاد که ۱۸ آذر ۱۳۲۹ در تهران به دنیا آمد، از سنین نوجوانی در تئاترهای لاله‌زار فعالیت داشت و در سال ۱۳۴۸ با فیلم «قیصر» ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد.

او در نقش «سهیلا فردوس» در قیصر و «اقدس» در «داش‌آکل» در کنار بهروز وثوقی بازی کرد و به یکی از چهره‌های شاخص سینمای پیش از انقلاب بدل شد. همکاری او با کارگردانانی چون مسعود کیمیایی، علی حاتمی، امیر نادری، کامران شیردل، نصرت کریمی و جلال مقدم، کارنامه‌ای پربار برایش رقم زد.

شهرزاد علاوه بر بازیگری، شاعر و نویسنده نیز بود. مجموعه شعر «با تشنگی پیر می‌شویم» از او پیش از انقلاب منتشر شد و داستان‌های کوتاهش در نشریاتی چون آیندگان و کتاب جمعه چاپ شد.

او در سال ۱۳۵۶ نخستین و تنها فیلم بلند خود با عنوان «مریم و مانی» را با بازی و سرمایه‌گذاری پوری بنایی ساخت؛ اثری که از معدود نمونه‌های سینمای آن دوره بود که نویسنده و کارگردان آن زن بود.

با وجود موفقیت‌های هنری، زندگی شهرزاد پس از انقلاب با دشواری‌های فراوان همراه شد. او مدتی به آلمان رفت اما دوباره به ایران بازگشت و سال‌های پایانی عمرش را با مشکلات مالی و بیماری سپری کرد. او در شهرهای مختلف و ازجمله سیرجان کرمان با مشکلات مالی به زندگی پرداخت و حتی یک بار گفته بود که از شدت تنگدستی مجبور شده کارتن‌خواب شود و در پارک‌ها بخوابد. مستند «شهرزاد» ساخته مهران زینت‌بخش، بخشی از زندگی پر فراز و نشیب او را به روایت خودش ثبت کرده است.

«قیصر» (مسعود کیمیایی، ۱۳۴۸)، «پنجره» (جلال مقدم، ۱۳۴۹)، «رقاصه شهر» (شاپور قریب، ۱۳۴۹)، «طوقی» (علی حاتمی، ۱۳۴۹)، «داش‌آکل» (کیمیایی، ۱۳۵۰)، «درشکه‌چی» (نصرت کریمی، ۱۳۵۰)، «سه‌قاپ» (زکریا هاشمی، ۱۳۵۰)، «فرار از تله» (مقدم، ۱۳۵۰)، «بلوچ» (کیمیایی، ۱۳۵۰)، «صبح روز چهارم» (کامران شیردل، ۱۳۵۱) و «تنگنا» (امیر نادری، ۱۳۵۲) از جمله فیلم‌های مهمی هستند که شهرزاد در آن‌ها ایفای نقش کرده بود.