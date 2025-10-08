نرخ طلا روز چهارشنبه ۱۶ مهر، با عبور از مرز چهار هزار دلار در هر اونس، رکورد تازهای زد.
بهگزارش رویترز، قیمت نقدی طلا با هفتدهم درصد افزایش به بیش از چهار هزار و ۱۱ دلار در هر اونس رسیده که کارشناسان علت آن را تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری امن در شرایط بیثباتیهای فزایندۀ اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی عنوان میکنند.
انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحدهٔ آمریکا نیز از دیگر دلایل بیثباتی فعلی عنوان میشود.
بر اساس گزارشها، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با رشد هفتدرصدی، به بیش از چهار هزار و ۳۳ دلار در هر اونس رسید.
یک معاملهگر مستقل فلزات به رویترز گفته که «بازار به دنبال عدد بزرگ بعدی یعنی پنج هزار دلار است، چراکه نهاد فدرال رزرو در بانک مرکزی آمریکا احتمالاً به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد.»
کارشناسان میگویند اگرچه ممکن است «موانعی» مانند آتشبس پایدار در خاورمیانه یا اوکراین در مسیر افزایش قیمت طلا وجود داشته باشد، اما عوامل بنیادینی چون بدهیهای کلان و روبهرشد، و ضعف دلار در میانمدت تغییر نخواهند کرد.
طلا بهطور سنتی بهعنوان ذخیرۀ باارزش در دورههای بیثباتی شناخته میشود. قیمت نقدی طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۵۳ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۷ درصد رشد داشته است.
افزایش قیمت طلا همواره تحتتأثیر ترکیبی از عواملی از جمله انتظارات برای کاهش نرخ بهره، عدمقطعیتهای سیاسی و اقتصادیِ ادامهدار، ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس طلا و ضعف دلار بوده است.
علاوه بر این، تعطیلی دولت آمریکا که حالا دیگر هشت روز از آن میگذرد، انتشار شاخصهای کلیدی اقتصادی از بزرگترین اقتصاد جهان را به تعویق انداخته و سرمایهگذاران را مجبور کرده تا برای ارزیابی زمانبندی و میزان کاهش نرخ بهرهٔ فدرال رزرو به دادههای غیررسمی و ثانویه تکیه کنند.
در حال حاضر سرمایهگذاران انتظار کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در جلسۀ این ماه فدرال رزرو و کاهش ۲۵ واحدی دیگر در دسامبر را دارند.
تیم واترِر، تحلیلگر ارشد بازار، میگوید: «افزایش سطح عدمقطعیت معمولاً به افزایش قیمت طلا دامن میزند… پویایی بازار، از جمله نرخ بهرهٔ پایینتر در آمریکا و تعطیلی مداوم دولت، همچنان به نفع طلا عمل میکند.»
طلا؛ سپرِ محبوبِ فلزی مقابل بیثباتیهای اقتصادی
خبرگزاری رویترز در تحلیلی دربارهٔ وضعیت بازار جهانی طلا نوشته بازارهای اروپا و جهان این روزها درگیر تنشهای سیاسی در ژاپن، فرانسه و آمریکا هستند و این موضوع باعث افزایش قیمت طلا، بهعنوان پناهگاه امن و محبوب جهانی، شده است.
بر اساس این گزارش، از آنجا که سرمایهگذاران از این فلز بهعنوان سپری مقابل مجموعهای از نگرانیها و بیثباتیهای اقتصادی استفاده میکنند، بسندهکردن به اینکه قیمت نقدی طلا جهش چشمگیری داشته، تقلیل دادن موضوع است، چراکه افزایش خیرهکنندهٔ ۵۰درصدی نرخ این فلز از ابتدای سال میلادی تاکنون، بسیار بیشتر از جهش ۲۷درصدی در سال ۲۰۲۴ و رشد ۱۳درصدی آن در سال ۲۰۲۳ است.
کارشناسان میگویند اشتهای سرمایهگذاران برای طلا همچنان سیریناپذیر است، چراکه بر اساس دادههای شورای جهانی طلا، ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس طلا در جهان از ابتدای سال تاکنون به ۶۴ میلیارد دلار رسیده و تنها در ماه سپتامبر رکورد ۱۷.۳ میلیارد دلار ثبت شده است.
انتظار عمومی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آیندهٔ نزدیک، نگرانیها دربارهٔ عدمقطعیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی، و ترس از حباب قریبالوقوع هوش مصنوعی، همگی بهعنوان دلایلی برای تبدیلشدن طلا به «سپر محبوب» ذکر شدهاند.
این احتمالاً به این معناست که هنوز فضا برای رشد بیشتر وجود دارد و این موضوع میتواند نگرانکننده باشد.
سرمایهگذاران در حال حاضر به تحولات بعدی در دنیای سیاسی فرانسه چشم دوختهاند؛ جایی که امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور، با فشار فزایندهای برای استعفا یا برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام مواجه است. فرانسه در اوایل این هفته پس از استعفای پنجمین نخستوزیر خود در کمتر از دو سال، در آشوب سیاسی بیشتری فرو رفت. بازارها آشفته شدهاند و حق بیمۀ ریسکِ بازدهِ اوراق قرضۀ دولتی فرانسه به بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته نزدیک شده است.
در عین حال، طی این مدت، واحد پولی یورو هم تحت فشار بوده و این موضوع، حتی باوجود تعطیلی دولت آمریکا، اندکی به وضعیت دلار آرامش بخشیده است. اما ین ژاپن بیشتر تضعیف شده و در تنها سه جلسۀ معاملاتی بیش از سه درصد از ارزش خود را از دست داده است.
واکنش بازار به پیروزی سانائه تاکایچی، که طرفدار سیاستهای مالی انبساطی است، نیز انفجاری بوده است: ین سقوط کرد و بازدهِ اوراق قرضۀ بلندمدت بهدلیل نگرانیهای مربوط به سلامت مالی و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری افزایش یافت.