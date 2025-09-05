وزیران وابسته به گروههای شیعهٔ لبنانی در اعتراض به تلاشها برای خلعسلاح گروه حزبالله، از جلسه روز جمعه ۱۴ شهریور هیئت دولت این کشور خارج شدند.
همزمان کابینه لبنان از این طرح حمایت کرده است.
خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد پنج وزیر از جمله وزیران حزبالله و متحدش جنبش امل همزمان با ورود فرماندهٔ ارتش لبنان به جلسه برای ارائه طرحی دربارهٔ خلعسلاح حزبالله نشست کابینه را ترک کردند اما دلیلی برای این اقدام اعلام نکرد.
وزیر اطلاعرسانی لبنان بعد از برگزاری این نشست گفت که کابینه از طرحی که توسط ارتش برای خلع سلاح حزبالله تهیه شده استقبال کرد، اما تصمیم گرفت محتوای آن را محرمانه نگه دارد.
دولت لبنان پیشتر به ارتش دستور داده بود تا پایان سال طرحی برای خلعسلاح این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که زمانی نیرویی مسلط در کشور بود، تهیه کند. این تصمیم پس از فشارهای ایالات متحده و حملات اسرائیل گرفته شد.
وزیران حزبالله و امل تاکنون سه بار از نشستهای کابینه برای خلعسلاح خارج شدهاند.
لبنان که کشوری چندقومیتی است، قدرت در آن بر اساس این ساختار تقسیم شده است.
حزبالله روز چهارشنبه بار دیگر مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد و فراکسیون پارلمانیاش از مقامات لبنانی خواست تا «تصمیم ضدملی خود را لغو کنند».
دولت نواف سلام، نخستوزیر، میگوید خلعسلاح حزبالله بخشی از اجرای توافق آتشبسی است که با میانجیگری آمریکا در نوامبر گذشته حاصل شد و به بیش از یک سال درگیری میان این گروه و اسرائیل پایان داد.
جلسه کابینه در حالی برگزار شد که حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان طی دو روز گذشته شدت یافته و بنا بر اعلام وزارت بهداشت و خبرگزاری رسمی لبنان دستکم پنج کشته بر جای گذاشته است.
بر اساس طرحی که آمریکا ارائه داده است، اسرائیل باید عملیات نظامی در خاک لبنان را متوقف کند تا ارتش لبنان بتواند روند جمعآوری سلاح گروههای مسلح، بهویژه حزبالله، را به انجام برساند.
برای کاهش تنشها، نبیه بری، رئیس پارلمان و رهبر جنبش امل، یکشنبه این هفته خواستار آن شده بودند که بحثها در فضایی «آرام و بر پایه اجماع» انجام گیرد.
فادی مکی، تنها وزیر شیعهای که وابسته به حزبالله یا امل نیست و او نیز روز جمعه جلسه را ترک کرد، پیش از آغاز نشست به خبرگزاری فرانسه گفت که هنوز «هیچ جزئیاتی» از طرح ارتش ارائه نشده است.
نواف سلام روز چهارم شهریور اعلام کرد که لبنان در مسیری برگشتناپذیر برای قرار دادن تمامی سلاحها تحت کنترل دولت گام نهاده و ارتش قرار است طرحی جامع در این زمینه ارائه دهد.
پیش از نشست روز جمعه، پوسترهایی با تصویر نواف سلام و جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در خیابانهای بیروت نصب شد که روی آن نوشته شده بود: «ما همه با شما هستیم. یک ارتش، یک زرادخانه، یک دولت. عصری نو برای لبنان».
توماس باراک، فرستاده ویژهٔ آمریکا در سوریه، در جریان سفر ۱۰ روز پیش خود به لبنان اعلام کرد که هرگونه ابتکار برای خلعسلاح حزبالله باید به پیامدهای اقتصادی این اقدام بر دهها هزار عضو مسلح حزبالله و خانوادههای آنها توجه داشته باشد که بسیاری از آنان وابسته به منابع مالی ایران هستند.
او خبر داد که کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله قطر و عربستان سعودی، آمادگی دارند برای حمایت از اقتصاد لبنان، بهویژه در جنوب که پایگاه اصلی حزبالله محسوب میشود، وارد عمل شوند.