توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در منطقه میگوید دولت لبنان یکشنبه هفته آینده، ۹ شهریور، طرحی را ارائه خواهد داد که هدف آن ترغیب گروه حزبالله به خلع سلاح است و انتظار میرود اسرائیل نیز چارچوبی متقابل برای عقبنشینی نظامی خود ارائه دهد.
آقای باراک روز سهشنبه چهارم شهریور پس از دیدار با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان «در بیروت گفت این پیشنهاد لبنان شامل اجبار نظامی نخواهد بود، بلکه تمرکز آن بر تلاشهایی برای تشویق حزبالله به تسلیم سلاحهای خود است.
بخشی از این برنامه درباره تأثیر اقتصادی خلع سلاح بر جنگجویانی است که از سوی ایران تأمین مالی میشوند و قرار است قطر و عربستان سعودی در این زمینه نقشآفرینی کنند.
او گفت: «ارتش و دولت لبنان دربارهٔ جنگیدن صحبت نمیکنند. آنها دربارهٔ این صحبت میکنند که چگونه میتوان حزبالله را قانع کرد که از آن سلاحها دست بکشد.»
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، نیز پس از دیدار با هیئت آمریکایی اعلام کرد که لبنان در مسیری برگشتناپذیر برای قرار دادن تمامی سلاحها تحت کنترل دولت گام نهاده است و ارتش قرار است تا هفته آینده یک طرح جامع در این زمینه ارائه دهد.
اقدام اخیر کابینه لبنان برای محول کردن وظیفه تدوین طرح انحصار سلاحها در دست دولت به ارتش، حزباللهِ را خشمگین کرده است. این گروه مورد حمایت ایران که بهشدت مسلح نیز هست، میگوید چنین درخواستهایی تنها به نفع اسرائیل است.
اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که نیروهای مسلح لبنان اقدامی برای خلع سلاح این گروه شیعه مورد حمایت ایران انجام دهند، حضور نظامی خود را در جنوب لبنان کاهش خواهد داد.
بر اساس طرحی که آمریکا ارائه داده است، اسرائیل باید عملیات نظامی در خاک لبنان را متوقف کند تا ارتش لبنان بتواند روند جمعآوری سلاح گروههای مسلح، بهویژه حزبالله، را به انجام برساند.
توماس باراک که روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دیدار کرده بود، این تحول را «تاریخی» توصیف کرد.
او افزود: «آنچه اسرائیل اکنون گفته این است که ما نمیخواهیم لبنان را اشغال کنیم. ما آمادهایم از لبنان خارج شویم و به محض اینکه ببینیم طرح واقعی برای خلع سلاح حزبالله چیست، برنامه عقبنشینی خود را با آن هماهنگ خواهیم کرد.»
باراک گفت هرچند هنوز هیچ پیشنهاد رسمی میان طرفین مبادله نشده، اما تعهدات شفاهی هر دو طرف نشاندهنده مسیری باریک اما رو به جلو برای اجرای این طرح است.
دولت لبنان دو هفته پیش طرح خلع سلاح را با هدف انحصار سلاح در دست ارتش و پلیس این کشور تصویب کرد و نیروهای ارتش لبنان در روزهای گذشته برای تحویل سلاح از شبهنظامیان فلسطینی وارد دو اردوگاه برجالبراجنه و البص در حومه صور شدند.
فرستاده ویژه آمریکا در منطقه همچنین روز سهشنبه تأکید کرد که هرگونه ابتکار برای خلع سلاح حزبالله باید به پیامدهای اقتصادی این اقدام بر دهها هزار عضو مسلح حزبالله و خانوادههای آنها توجه داشته باشد که بسیاری از آنان وابسته به منابع مالی ایران هستند.
او گفت: «وقتی صحبت از خلع سلاح حزبالله میکنیم، در واقع دربارهٔ ۴۰ هزار نفر صحبت میکنیم که از ایران حقوق دریافت میکنند. نمیتوان به سادگی سلاحهای آنها را گرفت و گفت: "موفق باشید، بروید زیتون بکارید." ما باید به آنها کمک کنیم.»
توماس باراک خبر داد که کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله قطر و عربستان سعودی، آمادگی دارند برای حمایت از اقتصاد لبنان، بهویژه در جنوب که پایگاه اصلی حزبالله محسوب میشود، وارد عمل شوند.
این حمایت بخشی از ابتکاری خواهد بود که هدف آن ارائه جایگزینهایی برای سیستم پرداخت حقوق حزبالله است.
با وجود تصویب طرح خلع سلاح در کابینه لبنان، حزبالله صراحتاً اعلام کرده حاضر به خلع سلاح نیست و این تصمیم را «در خدمت منافع اسرائیل» میداند. نعیم قاسم، دبیرکل این گروه، هشدار داده که هرگونه تلاش برای گرفتن سلاح این گروه میتواند کشور را به سوی جنگ داخلی بکشاند.
او روز دوشنبه نیز گفت حزبالله حاضر نیست چارچوب قدم به قدم را بپذیرد که عقبنشینی اسرائیل و خلع سلاح این گروه به شکل موازی انجام شود.