اسرائیل اعلام کرده آماده است در روند خلع سلاح حزبالله به دولت لبنان کمک کند؛ موضوعی که از سوی واشینگتن بهعنوان بخشی از یک «نقشه راه» برای تثبیت آتشبس پس از جنگ ۱۳ ماهه اسرائیل و حزبالله پیگیری میشود.
دفتر نخستوزیر اسرائیل روز دوشنبه سوم شهریور گفت اگر لبنان گامهای لازم را برای خلع سلاح حزبالله تا پایان سال ۲۰۲۵ بردارد، اسرائیل نیز بهطور مرحلهای نیروهایش را از جنوب لبنان خارج خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو تصمیم کابینه لبنان در اوایل ماه جاری برای خلع سلاح حزبالله را «لحظهای سرنوشتساز» خواند، هرچند تأکید کرد تا زمانی که تضمینهای امنیتی عملی نشود، ارتش اسرائیل به حضور خود ادامه خواهد داد.
این موضع پس از سفر توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا، به منطقه مطرح شد. او هفته گذشته در بیروت گفته بود: «اکنون زمان آن است که اسرائیل نیز با یک دستدادن متقابل، به تعهد لبنان پاسخ دهد».
بر اساس طرح آمریکا، اسرائیل باید عملیات نظامی در خاک لبنان را متوقف کند تا ارتش لبنان بتواند روند جمعآوری سلاح گروههای مسلح، بهویژه حزبالله، را به انجام برساند.
با وجود تصویب این طرح در کابینه لبنان، حزبالله صراحتاً اعلام کرده حاضر به خلع سلاح نیست و این تصمیم را «در خدمت منافع اسرائیل» میداند.
دولت لبنان دو هفته پیش طرح خلع سلاح را با هدف انحصار سلاح در دست ارتش و پلیس این کشور تصویب کرد و نیروهای ارتش لبنان در روزهای گذشته برای تحویل سلاح از شبهنظامیان فلسطینی وارد دو اردوگاه برجالبراجنه و البص در حومه صور شدند.
حزبالله که بزرگترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب میشود، گفته است که سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و بر سر آن حاضر است وارد «یک جنگ کربلایی» شود.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، هشدار داده است که هرگونه تلاش برای گرفتن سلاح این گروه میتواند کشور را به سوی جنگ داخلی بکشاند.
از زمان پایان جنگ در نوامبر ۲۰۲۴، که با میانجیگری آمریکا برقرار شد، اسرائیل همچنان حملات هوایی و زمینی محدود علیه اهداف مرتبط با حزبالله انجام میدهد.
ارتش اسرائیل میگوید برخی ارتفاعات در داخل خاک لبنان که در کنترل آن است برای امنیت شمال اسرائیل حیاتی هستند.
لبنان برای بازسازی و دریافت کمکهای بینالمللی پس از جنگ نیازمند پیشرفت در روند خلع سلاح است، اما ناظران هشدار میدهند که اجرای شتابزده طرح میتواند خطر فروپاشی داخلی را افزایش دهد.