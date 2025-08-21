لبنان اعلام کرد که خلعسلاح برنامهریزیشده گروههای فلسطینی در اردوگاههای پناهندگان را آغاز کرده است که بخشی از تلاش گستردهتر برای ایجاد انحصار دولتی در زمینه سلاح است.
دفتر نخستوزیر لبنان گفت که خلعسلاح برنامهریزیشده در روز پنجشنبه ۳۰ مرداد از اردوگاه برج البراجنه در بیروت با تحویل سلاحها به ارتش لبنان آغاز شد.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرد که این اقدام به عنوان آغاز تلاش گستردهتر برای خلعسلاح در نظر گرفته شده است و انتظار میرود در هفتههای آینده، سلاحهای بیشتری از برج البراجنه و سایر اردوگاههای سراسر کشور تحویل داده شود.
یک مقام گروه فلسطینی «فتح» به خبرگزاری رویترز گفت تنها سلاحهایی که تاکنون تحویل داده شدهاند، سلاحهای غیرقانونی بودهاند که ۲۴ ساعت پیش وارد اردوگاه شدهاند.
تصاویر تلویزیونی نشان میدهد که خودروهای ارتش پیش از تحویل، وارد اردوگاه شدهاند. رویترز نمیتواند بهطور مستقل تأیید کند که چه سلاحهایی تحویل داده میشوند.
به عنوان بخشی از آتشبس با اسرائیل که در ماه نوامبر و با حمایت ایالات متحده بدست آمد، لبنان متعهد شد که سلاحها را به شش نیروی امنیتی دولتی محدود کند، که چالشی برای گروه شیعه حزبالله تحت حمایت ایران به شمار میرود.
کابینهٔ لبنان به ارتش مأموریت داده است تا طرحی را برای ایجاد انحصار دولتی بر سلاح تا پایان سال تهیه کند.
در بیانیه دفتر نخستوزیر آمده است که ابتکار خلعسلاح گروههای فلسطینی بخشی از توافقی است که در جریان نشست ۲۱ مه بین جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، حاصل شد و بر حاکمیت لبنان و اصل اینکه فقط دولت باید سلاح داشته باشد، تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که دو روز بعد، مقامات لبنانی و فلسطینی بر سر یک جدول زمانی و مکانیسم برای خلعسلاح توافق کردند.
گروههای فلسطینی مدتهاست که با خودمختاری نسبی در چندین اردوگاه از ۱۲ اردوگاه پناهندگان لبنان فعالیت میکنند که عمدتاً خارج از حوزهٔ قضایی دولت لبنان قرار دارند.
این جدیترین تلاش در سالهای اخیر برای رسیدگی به موضوع سلاحهای نگهداری شده در داخل اردوگاههای فلسطینی است.