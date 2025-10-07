سوریه پس از نشست وزیر دفاع این کشور با مظلوم عبدی، رهبر «نیروهای سوریه دموکراتیک» از برقراری آتشبس فراگیر با نیروهای کرد خبر داد. این دیدار پس از درگیریهای مرگبار در شهر شمالی حلب برگزار شد.
مقامهای سوری که سال گذشته پس از سرنگونی بشار اسد قدرت را در دست گرفتند، خواستههای کردها برای تشکیل دولتی غیرمتمرکز و برخورداری از خودمختاری بیشتر را رد کردهاند.
این مسئله باعث افزایش تنشها با اداره خودگردان کردها که کنترل بخشهایی از شمال و شمالشرق سوریه را در دست دارد، شده و اختلافات دو طرف نیز اجرای توافق ۱۰ مارس درخصوص ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی کردها در ساختار دولت را به تعویق انداخته است.
مرحف ابوقصره، وزیر دفاع سوریه، روز سه شنبه ۱۵ مهر در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در دمشق با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) دیدار کرده است.
او گفت: «بر سر آتشبس جامع در تمام جبههها و همچنین نقاط استقرار نظامی در شمال و شمالشرق سوریه توافق کردیم و اجرای این توافق بلافاصله آغاز خواهد شد.»
یک منبع دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت این نشست پس از دیدار مظلوم عبدی با احمد الشرع انجام شد -که نخستین دیدار آنها از ماه ژوئیه بود- و دو طرف دربارهٔ «مسائل امنیتی مرتبط با توافق ۱۰ مارس» گفتوگو کردند.
به گفته همین منبع، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، و دریاسالار برَد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، نیز در این دیدار حضور داشتند.
آقای باراک روز دوشنبه در شبکه ایکس اعلام کرده بود که او و کوپر برای انجام «گفتوگوهای محتوایی» با عبدی به شمالشرق سوریه سفر کردهاند.
مظلوم عبدی نیز گفته بود در این دیدار دربارهٔ «مسائل مربوط به حمایت از ادغام سیاسی در سوریه، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد محیطی امن برای همه اقشار مردم سوریه» گفتوگو شده است؛ همچنین بر تداوم تلاشها برای مقابله با گروه تروریستی داعش تأکید شد.
پیشتر در روز سهشنبه، دیدهبان حقوق بشر سوریه و رسانههای دولتی گزارش دادند که درگیریها در حلب متوقف شده است.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داده بود که پیش از توقف درگیریها، نیروهای سوریه دموکراتیک «نقاط بازرسی امنیتی در اطراف محله شیخ مقصود» شهر حلب را هدف قرار دادند، در حالی که دهها خانواده از این مناطق گریختند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای دولتی سوریه از پهپادهای انفجاری و سلاحهای خودکار سنگین در دو محله حلب که تحت کنترل نیروهای قسد است، استفاده کردهاند.
در مقابل، نیروهای کرد این ادعا را رد کرده و گروههای طرفدار دمشق را متهم کردند که محلههای کردنشین حلب را تحت محاصره قرار دادهاند و تلاش میکنند با تانکها به پیشروی ادامه دهند.