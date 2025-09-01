یک مقام ارشد آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه پارسال، حدود ۸۵۰ هزار پناهنده سوری از کشورهای همسایه به خانههایشان بازگشتهاند و این رقم میتواند در هفتههای آینده به یک میلیون نفر برسد.
کلی تی. کلمنتس، معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۰ شهریور در دمشق به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در جریان درگیریهای ۱۴ ساله در داخل کشور آواره شده بودند، اکنون با کنترل بخشهای بزرگی از سوریه توسط دولت موقت مرکزی، به خانههای خود بازگشتهاند.
کلمنتس که سه روز در سوریه بوده است، گفت: «این دورهای پویا است. فرصتی است که میتوانیم شاهد راهحلهای بالقوهای برای بزرگترین آوارگیهای جهانی باشیم که در ۱۴ سال گذشته رخ داده است».
جنگ داخلی سوریه که مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، نزدیک به نیم میلیون تلفات برجا گذاشت و نیمی از جمعیت ۲۳ میلیونی پیش از جنگ این کشور را آواره کرده است. بیش از پنج میلیون سوری به عنوان پناهنده از کشور گریختهاند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه رفتهاند.
کلمنتس گفت اکنون هر کسی دلیل متفاوتی برای بازگشت دارد، در حالی که برخی تعلل میکنند و منتظرند ببینند اوضاع چگونه پیش میرود.
او به عنوان بخشی از بازدید خود، به گذرگاه مرزی با لبنان رفت و در آنجا صفهای طولانی کامیونها و افرادی را دید که منتظر بازگشت به سوریه بودند.
مقامات لبنانی به سوریهایی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، در صورت ترک کشور تا پایان ماه اوت، معافیت داده بودند. لبنان دارای بیشترین تعداد پناهندگان به نسبت جمعیت خود است و در چند روز گذشته، هزاران سوری از مرز این کشور به خانههای خود بازگشتهاند.
کلمنتس گفت: «تعداد بازگشتها فوقالعاده بالاست».
بسیاری از سوریها امیدهای زیادی پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در حملهٔ گروههای شورشی در آذرماه داشتند. با این حال، کشتارهای فرقهای علیه اعضای اقلیت علوی در منطقهٔ ساحلی سوریه در ماه مارس و علیه اقلیت دروزی در استان جنوبی سویدا در ماه ژوئیه، جان صدها نفر را گرفت.
کلمنتس گفت که حدود ۱۹۰ هزار نفر در نتیجهٔ درگیریهای ماه ژوئیه بین افراد مسلح طرفدار دولت و جنگجویان دروزی در جنوب سوریه آواره شدهاند.
او افزود که از آن زمان، ۲۱ کاروان کمکهای امدادی، که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بخش مهمی از آن را تأمین کرده، به سویدا ارسال شده است.
او گفت بزرگراه دمشق-سویدا که هفتهها توسط افراد مسلح طرفدار دولت مسدود شده بود، اکنون باز شده است، «که بسیار مهم است زیرا این امر امکان ورود کمکهای بیشتر به منطقه را فراهم میکند».