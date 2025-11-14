رویترز: نیروهای سپاه پاسداران نفتکش خارجی را به سوی سواحل ایران هدایت کردند

خبرگزاری رویترز از اسکورت یک نفتکش خارجی به اسم «تالارا» توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت سواحل ایران خبر می‌دهد.

رویترز این خبر را روز جمعه، ۲۳ آبان، به نقل از دو منبع دریایی منتشر کرده است.

ساعتی پس از انتشار این خبر شرکت مدیریت دریایی کلمبیا تأیید کرد که ارتباط خود را با این کشتی از دست داده است.

شرکت امنیت دریایی اَمبری پیشتر در خبر اولیۀ خود نوشته بود که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال که از امارات به‌ سمت سنگاپور در حرکت بود، به‌طور ناگهانی از مسیر خود در خلیج عمان منحرف شده و به‌سمت آب‌های سرزمینی ایران حرکت کرده است.

اما این شرکت در خبر تکمیلی خود به نقل از مقامات دریایی بریتانیا نوشته که «سه قایق کوچک یک نفتکش را در خلیج عمان محاصره کرده و آن را تا آب‌های ایران اسکورت کردند.»

این شرکت در ادامه اقدام مذکور را «احتمالا هدفمند» توصیف کرده است.

سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به آن هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند.

ایران سابقه توقیف و ایجاد مشکل برای کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس را دارد اما اخیراً حملات مستقیمی از این نوع انجام نداده است.

همچنین سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه «مشکوک» در دریای مکران دریافت کرده است.

این رویداد در فاصله ۲۰ مایل دریایی در شرق خور فکان امارات رخ داده و توسط مقامات دریایی در دست بررسی است.