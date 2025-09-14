دهها هزار نفر در آنکارا، پایتخت ترکیه، علیه پروندهای قضایی که میتواند به برکناری رهبر اصلیترین حزب اپوزیسیون منجر شود، دست به تظاهرات زدند. این پرونده بخشی از یک سال سرکوب قضایی علیه صدها تن از اعضای این حزب است.
تصاویر زنده نشان میداد که جمعیت روز یکشنبه ۲۳ شهریور با در دست داشتن پرچمهای ترکیه و بنرهای حزبی شعار استعفای رئیسجمهور رجب طیب اردوغان سر میدادند.
قرار است دادگاهی در آنکارا روز دوشنبه دربارهٔ اعتبار یا ابطال کنگره ۲۰۲۳ «حزب جمهوریخواه خلق» (CHP) به دلیل «تخلفات آییننامهای» تصمیم بگیرد؛ حکمی که میتواند این حزب را دگرگون کرده، بازارهای مالی را متلاطم سازد و حتی بر زمانبندی انتخابات عمومی ۲۰۲۸ تأثیر بگذارد.
دادگاه همچنین میتواند صدور حکم را به تأخیر بیاندازد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، در سخنرانی خود در تجمع روز یکشنبه گفت که دولت پس از پیروزیهای اپوزیسیون در انتخابات شهرداریها در سال گذشته، با تضعیف هنجارهای دموکراتیک و سرکوب مخالفتها میکوشد در قدرت بماند.
او همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
آقای اوزل رو به جمعیت گفت: «این پرونده سیاسی است. اتهامات، تهمت است. یاران ما بیگناه هستند. آنچه انجام میشود یک کودتا است؛ کودتا علیه رئیسجمهور آینده، علیه دولت آینده. ما مقاومت میکنیم، ما مقاومت میکنیم، ما مقاومت میکنیم.»
دولت ترکیه میگوید قوه قضائیه مستقل است و هرگونه انگیزه سیاسی را رد میکند.
به گزارش رویترز، طی یک سال گذشته، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۷ شهردار در استانبول و دیگر شهرهای تحت مدیریت حزب جمهوریخواه خلق به اتهام فساد مالی بازداشت شدهاند.
صدها تن از اعضای حزب نیز در جریان تحقیقات گسترده دربارهٔ فساد و ارتباط با تروریسم، در زندان در انتظار محاکمهاند؛ از جمله اکرم اماماوغلو، رقیب اصلی اردوغان و شهردار استانبول.
بازداشت آقای اماماوغلو در اواخر اسفند سال گذشته، بزرگترین اعتراضات یک دهه اخیر در ترکیه را برانگیخت که در آن صدها هزار نفر به خیابانها آمدند و این امر باعث سقوط سریع ارزش لیره و دیگر داراییهای ترکیه شد.
در نامهای که شهردار استانبول از زندان نوشته و در تجمع آنکارا قرائت شد، او دولت را متهم کرد که با حذف رقبای مشروع، میخواهد نتیجه انتخابات آینده را از پیش تعیین کند.
او همچنین دولت را متهم کرد که از طریق اقدامات قضایی با انگیزه سیاسی و دیگر روشهای سرکوب مخالفتها، دموکراسی را تضعیف میکند.
اماماوغلو نوشت:«دوران «من» در این کشور به پایان خواهد رسید و دوران «ما» آغاز خواهد شد. یک نفر خواهد باخت و سایرین همه برنده خواهند شد.»
جمعیت پس از قرائت نامه با تشویق بلند شعار «رئیسجمهور اماماوغلو» سر دادند.
آقای اماماوغلو هفته گذشته نیز در دادگاهی در استانبول حاضر شد که برای رسیدگی به اعتبار مدرک تحصیلی او تشکیل جلسه داده بود. او اتهام بیاعتبار بودن این مدرک را مانند سایر اتهامات علیه خود رد کرده است.