چین در یک رژه نظامی عظیم، تسلیحات جدید خود را به نمایش گذاشت

موشکها، جتهای جنگنده و سایر سختافزار نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ به نمایش گذاشته شدند.
در مراسم رژه نظامی بزرگی که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در میدان تیانآنمن پکن برگزار شد، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کنار شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، حضور داشتند. این رویداد به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد.
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در سخنرانی خود در این مراسم گفت که جهان هنوز «با انتخاب صلح یا جنگ» روبهرو است. او افزود که چین «مهارنشدنی» است.
بخش زیادی از جنگافزار و تجهیزات رژه، برای نخستینبار به نمایش عمومی گذاشته شد. مقامهای نظامی چین گفتند این تجهیزات شامل موشکهای هایپرسونیک ویژه نابودی کشتیها در دریاست؛ سلاحهایی که نگرانی خاصی برای نیروی دریایی آمریکا، مستقر در ناوگان هفتم در ژاپن، ایجاد کرده است.
در این رژه، یگانهای جدیدی، از جمله واحد فضای مجازی هم حضور داشتند که طبق گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا مسئول تدابیر دفاعی سایبری است و در مانورهای واقعی نیز شرکت کرده است.
یگان تازه دیگری که برای نخستین بار معرفی شد، «نیروی پشتیبانی اطلاعات» بود که در سال ۲۰۲۴ برای ایجاد سامانههای اطلاعات شبکهای در پشتیبانی از آمادگی رزمی ایجاد شده است.
در رژه، پهپاد زیردریایی AJX002، موشک بالستیک قارهپیمای DF-61، سلاحهای راهبردی زمینی، دریایی و هوایی، تجهیزات پیشرفته جنگ دقیق و پهپادها به نمایش درآمدند و جنگندهها و بالگردها نیز در آسمان رژه رفتند. موشک یادشده توانایی حمل کلاهکهای هستهای به اهداف دوردست را دارد.
در رژه چهارشنبه که بیش از ۱۰ هزار نیروی هماهنگشده و صدها دستگاه جنگافزار در آن حضور داشتند، یکی از چشمگیرترین صحنهها تصاویر شی بود که در کنار ولادیمیر پوتین و کیم جونگاون ایستاده و بر رژه ۷۰ دقیقهای در میدان تیانآنمن پکن نظارت میکردند؛ تصویری بیسابقه از همبستگی سهجانبه.
واکنش آمریکا و ترامپ
این رویداد که بادقت برنامهریزی شده بود، واکنش تند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را در پی داشت که این سه رهبر را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد.
همزمان با برگزاری رژه، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» پیامهایی منتشر کرد و ضمن تبریک تلخ به شی به مناسبت سالگرد جنگ جهانی دوم، پرسید آیا او به «خون و حمایت عظیم» آمریکا در آزادسازی چین از اشغال ژاپن اشاره خواهد کرد یا نه.
او همچنین پوتین و کیم را به توطئه علیه آمریکا متهم کرد و نوشت: «سلام گرم مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگاون برسانید، همانطور که علیه ایالات متحده دسیسه میکنید.»
ترامپ به همکاری نظامی کره شمالی و روسیه نیز تاخت؛ طبق گزارشها، از تابستان ۲۰۲۴ حدود ۱۱ هزار نیروی کره شمالی در منطقه کورسک روسیه علیه اوکراین میجنگند. همزمان، چین هم با حمایت دیپلماتیک، خرید بیشتر نفت و صادرات کالاهای دوکاربردی، پشتوانه جنگی مسکو بوده است.
با وجود دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا در ماه اوت، تلاش او برای پیشبرد روند صلح در اوکراین ناکام ماند و مسکو گفت حاضر به دیدار مشترک با ولودیمیر زلنسکی نیست.
برای پوتین، حضور در چین فرصتی بود تا نشان دهد پس از تهاجم تمامعیار به اوکراین در انزوا نیست و روابط مسکو و پکن در حال تعمیق است. یک روز پیش از رژه، الکسی میلر، رئیس گازپروم، اعلام کرد که توافقی برای ساخت خط لوله «قدرت سیبری-۲» به چین حاصل شده است. هرچند او تأکید کرد هنوز دربارهٔ قیمت گاز و تقسیم هزینههای ساخت توافق نهایی نشده است.
این نخستین رژه بزرگ نظامی چین از سال ۲۰۱۹، در هفتادمین سالگرد تأسیس چین کمونیست، بهشمار میرود.
رژه نظامی بزرگ در ادامه نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در همین هفته برگزار شد؛ نشستی که هدفش تقویت تصویر چین بهعنوان قدرتی جهانی با نفوذ روزافزون در آسیای مرکزی و جنوبشرقی آسیا بود.
تحلیلگران این رویداد را «اقدامی حسابشده در ارتباطات راهبردی» توصیف کردند که پیامهای قدرت نظامی، جایگاه دیپلماتیک و روایتهای تاریخی را برای مخاطبان داخلی و خارجی در هم میتند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران نیز در میان حاضران بود و به نوشته خبرگزاریها پس از شرکت در این مراسم به همراه دخترش، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور عازم تهران شد.
در اجلاس دو روز اخیر سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، مسعود پزشکیان تلاش کرد با تأکید بر ابتکارهای مالی و همکاریهای اقتصادی، راهی برای کاهش اثر تحریمها و احیای سند ۲۵ ساله با چین پیدا کند و در عین حال از روسیه حمایت سیاسی در پرونده هستهای بگیرد.
علی خامنهای نیز در پیامی، بر ظرفیت تمدنی مشترک ایران و چین و نقش توافق راهبردی ۲۵ ساله در قدرتآفرینی منطقهای و جهانی تأکید کرد. با این حال، سرمایهگذاری واقعی چین در ایران تاکنون بسیار کمتر از وعدهها بوده و به گفته تحلیلگران، سازمان شانگهای بیش از آنکه نهادی اجرایی باشد، بیشتر صحنه نمایش سیاسی چین و روسیه در برابر غرب است.