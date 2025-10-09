زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک به اوین بازگردانده شدند

فعالان حقوق زنان در ایران از انتقال زندانیان سیاسی-عقیدتی زن از زندان قرچک به اوین خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، این زندانیان سیاسی عقیدتی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه به زندان زنان در قرچک منتقل شده بودند، روز پنجشنبه ۱۷ مهر از قرنطینه این زندان زنان به بند ۶ زندان اوین منتقل شدند.

با این حال زندانیان زن با جرائم عمومی اما همچنان در همان شرایط در قرچک نگهداری می‌شوند.

این جابه‌جایی پس از مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی، که موجی از اعتراضات را برانگیخت، صورت می‌گیرد.

سمیه رشیدی از جمله زندانیانی بود که در پی حملهٔ اسرائیل به ساختمان زندان اوین در تابستان امسال، به زندان قرچک منتقل شده بودند.

الهه محمدی، خبرنگار، در شبکهٔ ایکس تأیید کرده بود که سمیه رشیدی همچون خود او از بازداشتی‌های «زن، زندگی، آزادی» بود و چند ماه پیش، اردیبهشت‌ماه، بار دیگر به اتهام «شعارنویسی» در جوادیه تهران دستگیر و زندانی شده بود.

در حالی که فعالان مدنی و هم‌بندی‌های خانم رشیدی، علت مرگ او را عدم رسیدگی پزشکی به موقع عنوان می‌کنند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی که او را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده بود، بدون اشاره به جزئیات وضعیت جسمی این زن جوان در زندان، تنها از مرگ او در «بیمارستان مفتح» ورامین خبر داد.

حساب کاربری نرگس محمدی در شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار خبر این انتقال، از زندان قرچک با عنوان «قتلگاه» یاد کرده است.

نسرین ستوده، وکیل سرشناس و فعال حقوق بشر نیز که مدتی در قرچک زندانی بوده، پیش از این به رادیو فردا گفته بود که این زندان «غیرقابل سکونت» است.

او که سال‌ها برای بسته شدن قرچک تلاش کرده است، گفت ابتدا به دنبال اصلاح شرایط این زندان بود، اما در نهایت به این نتیجه رسید که قرچک باید تعطیل شود.

پس از بمباران زندان اوین در تهران توسط اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران، ده‌ها زندانی زن از اوین به قرچک منتقل شدند. گروه‌های حقوق بشری از اینکه بسیاری از این زندانیان، با این‌که زندان اوین بازگشایی شده، همچنان در قرچک باقی مانده‌ بودند، ابراز نارضایتی می‌کردند.

از جمله خانم ستوده معتقد است که نگه‌داشتن این زندانیان در قرچک «نوعی انتقام‌گیری» از زنان است که نقش مهمی در اعتراضات بی‌سابقه ضدحکومتی پاییز ۱۴۰۱ ایفا کردند؛ اعتراضاتی که به جنبش «زن زندگی آزادی» مشهور شد.