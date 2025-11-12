دفتر رئیس‌جمهور اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نامه‌ای به او خواستار آن شده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر آن کشور، عفو شود.

در بخشی از نامه دونالد ترامپ که دفتر اسحاق هرتسوگ روز چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر کرد، رئیس‌جمهور آمریکا نوشته است: «در حالی که من کاملاً به استقلال سیستم قضایی اسرائیل و الزامات آن احترام می‌گذارم، معتقدم این پرونده علیه بی‌بی، که مدت‌ها در کنار من، از جمله علیه دشمن بسیار سرسخت اسرائیل، ایران، جنگیده است، یک پیگرد قانونی سیاسی و غیرقابل توجیه است».

در بیانیهٔ دفتر هرتسوگ آمده است: هرکسی که خواستار عفو ریاست‌جمهوری است باید مراحل تعیین‌شده برای ارائهٔ تقاضای رسمی خود را طی کند.

در جریان سفر ترامپ به اسرائیل در ماه اکتبر، او همچنین در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، از هرتسوگ خواسته بود که نخست‌وزیر را عفو کند.

نتانیاهو و همسرش سارا در یک پرونده متهم به دریافت بیش از ۲۶۰ هزار دلار کالاهای لوکس مانند سیگار، جواهرات و شامپاین از میلیاردرها در ازای دریافت امتیازات سیاسی هستند.

او همچنین در دو پروندهٔ دیگر متهم به تلاش برای جلب پوشش مطلوب‌تر از سوی دو رسانه اسرائیلی است.

با وجود نقش عمدتاً تشریفاتی ریاست‌جمهوری اسرائیل، هرتسوگ اختیار عفو مجرمان محکوم‌شده را در شرایط غیرمعمول دارد.

با این حال، محاکمه نتانیاهو که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، هنوز به پایان نرسیده است و او به همه اتهامات خود اعتراف نکرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل همه اتهامات را رد کرده و آن‌ها را دارای انگیزه سیاسی و برای دور کردن او از صحنه سیاسی کشور توصیف کرده است.

نتانیاهو در طول دورهٔ فعلی نخست‌وزیری خود که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شد، اصلاحات قضایی گسترده‌ای را پیشنهاد کرد که به گفتهٔ منتقدان، هدف آن‌ها تضعیف دادگاه‌ها بود.

این اصلاحات اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت که تنها پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ فروکش کرد.