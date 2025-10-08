تجمع گارد ملی برای اعزام به شیکاگو؛ ترامپ خواستار زندانی کردن دو مقام دمکرات شد

دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۶ مهر خواستار زندانی کردن شهردار شیکاگو و فرماندار ایلینوی، هر دو دموکرات، شد، و همزمان دولت او خود را آمادهٔ استقرار نیروهای گارد ملی در خیابانهای سومین شهر بزرگ ایالات متحده میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نه برندون جانسون، شهردار شیکاگو، و نه جی بی پریتزکر، فرماندار ایلینوی، به جرم جنایی متهم نشدهاند، اگرچه هر دو به عنوان مخالفان برجستهٔ سیاست مهاجرتی ترامپ و استقرار نیروهای گارد ملی در شهرهای دارای گرایش به دموکراتها ظاهر شدهاند.
آقای ترامپ در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، جانسون و پریتزکر را به «عدم محافظت از افسران مهاجرتی» متهم کرد که در شیکاگو فعالیت میکنند.
او نوشت: «شهردار شیکاگو بهدلیل عدم محافظت از افسران ادارهٔ مهاجرت و گمرک ایالات متحده باید در زندان باشد! فرماندار پریتزکر نیز!»
برندون جانسون، شهردار شیکاگو، روز دوشنبه فرمان اجرایی ایجاد «منطقهٔ آزاد افسران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده» را امضا کرد که مأموران مهاجرت فدرال را از استفاده از املاک شهری برای عملیاتهای خود منع میکند.
درخواست ترامپ برای زندانی کردن این دو مقام منتخب در حالی است که جیمز کومی، مدیر سابق افبیآی، نیز بهدلیل اتهامهای جنایی در دادگاه حاضر شده است.
ترامپ از زمان ورود به سیاست در سال ۲۰۱۵ بارها خواستار زندانی کردن مخالفان خود شده است، اما کومی اولین کسی است که با پیگرد قانونی روبرو میشود.
تجمع صدها سرباز گارد ملی در خارج از شیکاگو
در همین حال، بهرغم اعتراضات پریتزکر، جانسون و دیگر مقامهای دموکرات در ایالت ایلینوی، صدها سرباز گارد ملی تگزاس در یک مرکز ارتش در خارج از شیکاگو مستقر شدهاند.
رئیسجمهور تهدید کرده که سربازان را به شهرهای بیشتری در ایالات متحده اعزام خواهد کرد، شهرهایی که او هفته گذشته گفت میتوانند به عنوان «مراکز آموزشی» برای نیروهای مسلح عمل کنند.
یک نظرسنجی رویترز/ایپسوس که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که اکثر آمریکاییها با استقرار سربازان، بدون تهدید خارجی، مخالف هستند.
ترامپ پس از اعزامهای قبلی خود به لسآنجلس و واشینگتن دیسی، دستور اعزام نیروهای گارد ملی به شیکاگو و پورتلند، مرکز اورگان، را داده است. در هر مورد، او با مخالفت شدید شهرداران و فرمانداران دموکرات روبرو شده است که میگویند ادعاهای ترامپ مبنی بر بیقانونی و خشونت، واقعیتها را منعکس نمیکند.
آقای ترامپ در شبکهٔ اجتماعی خود نوشت: «هدف من بسیار ساده است. جلوی جرم و جنایت را در آمریکا بگیرید!»
از زمان اوجگیری کووید-۱۹، جرایم خشونتآمیز در بسیاری از شهرهای ایالات متحده رو به کاهش بوده است و از نیروهای گارد ملی عمدتاً برای محافظت از تأسیسات فدرال استفاده شده است، نه مبارزه با جرایم خیابانی.
به گفتهٔ مقامات محلی، اعتراض به سیاستهای مهاجرتی ترامپ در شیکاگو و پورتلند عمدتاً مسالمتآمیز و از نظر تعداد محدود بوده است.
تاد بلانش، مقام ارشد وزارت دادگستری، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «آنچه اکنون در شیکاگو میگذرد، به معنای واقعی کلمه تروریسم داخلی است».
پریتزکر، ترامپ را به تلاش برای دامن زدن به خشونت برای توجیه نظامیسازی بیشتر متهم کرده و ایالت ایلینوی برای توقف استقرار نیرو شکایت کرده است. یک قاضی فدرال روز دوشنبه اجازه داد که استقرار نیرو فعلاً ادامه یابد.
یک قاضی فدرال دیگر استقرار نیرو در پورتلند را ممنوع کرده است. ترامپ تهدید کرده که برای جلوگیری از هرگونه دستور دادگاه برای محدود کردن او، به قانون ضد شورش استناد خواهد کرد، که آخرین بار در جریان شورشهای لسآنجلس در سال ۱۹۹۲ به آن استناد شده بود.