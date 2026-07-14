رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه از پیشنهاد قبلی خود برای اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر تردد کشتی‌ها از تنگهٔ هرمز عقب‌نشینی کرد و به‌جای آن از توافق‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.

دونالد ترامپ که پیشتر گفته بود آمریکا برای تامین هزینهٔ امنیت تنگهٔ هرمز، عوارض ۲۰ درصدی از کشتی‌های عبوری می‌گیرد، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «بر اساس گفت‌وگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته‌ام کارمزد ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که کشورهای مختلف خلیج فارس در آمریکا انجام خواهند داد، جایگزین کنم».

به گفتهٔ او، «این سرمایه‌گذاری‌ها عظیم خواهند بود و در عین حال به‌طور فوق‌العاده‌ای به نفع آن‌ها و آینده‌شان است».

رئیس‌جمهور ایالات متحده با فرستادن «درود ویژه» به پیت هگست، وزیر دفاع، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، و برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت که «به‌واسطه تلاش آن‌ها و همه اعضای قدرتمندترین ارتش جهان، با فاصلهٔ زیاد، تنگهٔ هرمز به روی همه کشتی‌ها باز است، به‌جز ایران».

او افزود که بسته شدن تنگه به روی ایران، «به‌دلیل رهبری دروغگو، خشن و بدخواه آن است که کشورشان را به مسیر نابودی کامل می‌کشاند».

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اعمال مجدد محاصرهٔ دریایی ایران که قرار است از شامگاه سه‌شنبه اجرایی شود، گفت که «ما یک محاصره کامل اعمال خواهیم کرد، اما فقط بر کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت‌وآمد دارند یا هرگونه محموله مرتبط با ایران حمل می‌کنند».

او تأکید کرد: «آمریکا دوباره در حال پیروزی است؛ یک پیروزی بی‌سابقه. روزهایی که ایران صدها هزار نفر، از جمله ۵۲ هزار معترض، را می‌کشت، سپری شده است و مهم‌تر از همه، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت!»

آقای ترامپ در شش ماه گذشته، که از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌گذرد، آمارهای مختلفی از تعداد کشته‌شدگان در این اعتراضات داده است. او پیشتر در اسفند پارسال از ۳۲ هزار کشته در اعتراضات خبر داده بود.

حکومت جمهوری اسلامی اصرار دارد که در طول اعتراضات دی‌ماه سه هزار و ۱۱۷ نفر، با احتساب مأموران حکومتی، کشته شده‌اند.

ایران و ایالات متحده در هفته جاری بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتند و آقای ترامپ گفت فرمان داده است که محاصره دریایی ایران دوباره برقرار شود. محاصرهٔ اول که حدود دو ماه ادامه داشت، پس از امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ بین دو کشور در چهار پیش، برداشته شده بود.

ترامپ: هیچ‌کس نباید برای عبور از تنگهٔ هرمز عوارض بگیرد

رئیس‌جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه نیز گفت هیچ‌کس نباید برای عبور از تنگهٔ هرمز عوارض یا هزینه‌ای دریافت کند.

آقای ترامپ که همراه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت پس از اعلام قبلی‌اش مبنی بر دریافت ۲۰ درصد عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگهٔ هرمز، کشورهای مختلفی با او تماس گرفتند و گفتند به‌جای دریافت عوارض برای عبور از تنگه، مایل‌اند در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند.

او با اشاره به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این کشورها قرار است در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند و فکر می‌کند این موضوع راه‌حل بهتری در مقایسه با دریافت عوارض است.

رئیس‌جمهور آمریکا با تمجید از علی الزیدی گفت اگر عراق به حفاظت نیاز داشته باشد، ما در کنار آن خواهیم بود.

او گفت ما در بخش نفت با عراق همکاری قوی خواهیم داشت و به زودی آن را اعلام خواهیم کرد. نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند و شرکت‌های آمریکایی وارد می‌شوند.

ترامپ همچنین گفت فکر می‌کند ایران و حزب‌الله لبنان به لایحهٔ تحریم‌های روسیه که در حال حاضر توسط کنگره در دست بررسی است، اضافه خواهند شد.

رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در جزیرهٔ قشم و اندیمشک خبر دادند

رسانه‌های ایران عصر سه‌شنبه بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم خبر دادند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان گفته که ساعت ۱۹ به وقت محلی، «نقطه‌ای» در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت.

این رسانه همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در اندیمشک خبر داد.

هم‌زمان، ستاد کل ارتش کویت با صدور پیام هشداری از رهگیری «اهداف هوایی متخاصم» در این کشور خبر داد.

در بیانیهٔ ارتش کویت با درخواست از شهروندان برای رعایت دستورالعمل‌های امنیتی گفته شده که صداهای انفجار احتمالی ناشی از فعالیت پدافند هوایی در رهگیری حملات متخاصم است.

خبرگزاری فرانسه هم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در کویت خبر داده است.