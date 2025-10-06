رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۴ مهر همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی کردن توافق پایان جنگ غزه اعلام کرد گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهمی موافقت کرده است.

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در دفتر کار خود در کاخ سفید دربارهٔ روند مذاکرات گفت: «فکر می‌کنم اوضاع بسیار خوب پیش می‌رود و به‌گمانم حماس با مسائل بسیار مهمی موافقت کرده است.»

او افزود که انتظار دارد به‌زودی توافق برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی شود.

این در حالی است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل آمریکا، قطر و مصر در همین روز در شرم‌الشیخ مذاکرات برای رسیدن به توافقی بر اساس طرح ارائه شده توسط آقای ترامپ را آغاز کرده‌اند.

سخنگوی کاخ سفید ساعتی قبل از اظهارنظر رئیس‌جمهور آمریکا گفت که دولت دونالد ترامپ به‌شکل فشرده در حال کار برای پیشبرد هرچه سریع‌تر طرح پیشنهادی خود برای پایان دادن به جنگ غزه است و هم‌اکنون گفت‌وگوهای فنی در جریان است.

کارولین لویت در یک نشست خبری اعلام کرد: «در حال حاضر گفت‌وگوهای فنی در مصر میان استیو ویتکاف، نماینده ویژه، و جرد کوشنر با نمایندگان طرف‌های مختلف این مناقشه در حال انجام است؛.»

او افزود: «تمام طرف‌های درگیر در این جنگ بر سر لزوم پایان درگیری و پذیرش چارچوب ۲۰ ماده‌ای که رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد داده، توافق دارند.»

به گفته خانم لویت، «دولت به‌شدت در تلاش است تا روند را هرچه سریع‌تر پیش ببرد. رئیس‌جمهور خواستار برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌هاست.»

سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد: «تیم‌های فنی هم‌اکنون در حال مذاکره‌اند تا اطمینان حاصل کنند شرایط لازم برای آزادی گروگان‌ها به‌طور کامل فراهم شده است.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که «سریع اقدام کنند».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به شبکهٔ تلویزیونی «سی‌ان‌ان» گفت که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند، با «نابودی کامل» روبرو خواهد شد.

حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

شبکه القاهره نیوز که به نهادهای اطلاعاتی دولت مصر نزدیک است، روز دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های مذاکره‌کننده در حال گفت‌وگو دربارهٔ آماده‌سازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشت‌شدگان و زندانیان هستند.

این شبکه افزود: «میانجی‌های مصری و قطری در حال همکاری با دو طرف هستند تا سازوکاری برای آزادی گروگان‌های نگهداری‌شده در غزه در ازای فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند.»

به گفته منابع امنیتی، مذاکرات پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی در حال انجام است و میانجی‌ها پیام‌ها را میان دو طرف رد و بدل می‌کنند.

این مذاکرات چند هفته پس از آن برگزار می‌شود که اسرائیل در حمله‌ای به پایتخت قطر تلاش کرد رهبران مذاکره‌کننده حماس را هدف قرار دهد.

یک منبع امنیتی مصری به خبرگزاری فرانسه گفت: خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس که از حمله اسرائیل به رهبران این جنبش در دوحه در ماه گذشته جان سالم به در برد، پیش از آغاز گفت‌وگوها با مقام‌های اطلاعاتی مصر دیدار کرده است.

این مذاکرات یک روز پیش از دومین سالگرد حمله ۷ اکتبر آغاز شده است. در آن روز حماس و گروه‌های متحدس با حمله به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند که ۴۷ نفر از آن‌ها هنوز در غزه هستند. ارتش اسرائیل می‌گوید از این تعداد، ۲۵ نفر کشته شده‌اند.

طبق طرح ترامپ، انتظار می‌رود اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌ها، ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از ۱۷۰۰ زندانی از نوار غزه که در جریان جنگ دستگیر شده‌اند را آزاد کند.

