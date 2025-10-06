حماس روز یکشنبه ۱۳ مهر خواستار شروع سریع تبادل گروگانها و زندانیان با اسرائیل شد، زیرا مذاکرهکنندگان هر دو طرف برای مذاکرات حیاتی با هدف پایان دادن به جنگ تقریباً دو سالهٔ غزه به مصر رفتند.
این تلاش دیپلماتیک پس از پاسخ مثبت حماس به نقشهٔ راه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ و آزادی اسرای غزه در ازای فلسطینیهای زندانی در زندانهای اسرائیل صورت میگیرد.
رئیسجمهور ایالات متحده از هر دو طرف خواسته است که «سریع اقدام کنند».
آقای ترامپ روز یکشنبه در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «این آخر هفته بحثهای بسیار مثبتی با حماس و کشورهای سراسر جهان (عرب، مسلمان و سایر کشورها) برای آزادی گروگانها، پایان دادن به جنگ غزه، اما مهمتر از آن، مدتهاست که به دنبال صلح در خاورمیانه هستیم، انجام شده است».
او افزود: «به من گفته شده است که مرحله اول باید این هفته تکمیل شود و من از همه میخواهم که سریع اقدام کنند».
رئیسجمهور آمریکا همچنین به شبکهٔ تلویزیونی «سیانان» گفت که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند، با «نابودی کامل» روبرو خواهد شد.
او روز شنبه از طریق پیامک به جیک تَپر، مجری معروف تلویزیون سیانان، گفت: «نابودی کامل!» ترامپ در پاسخ به این سوال که اگر حماس بر ماندن در قدرت اصرار کند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: «نابودی کامل!»
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود.
وزیران خارجه چند کشور، از جمله مصر، گفتند که مذاکرات در شهر تفریحی شرمالشیخ مصر «فرصتی واقعی» برای دستیابی به آتشبس پایدار بود. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ابراز امیدواری کرد که گروگانها ظرف چند روز آزاد شوند.
یک مقام ارشد حماس به شرط ناشناس ماندن به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه شبهنظامی فلسطینی «بسیار مشتاق رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ و آغاز فوری روند تبادل زندانیان مطابق با شرایط میدانی است».
ورود مذاکرهکنندگان به مصر
نخستوزیر اسرائیل گفت که هیئت اسرائیلی روز دوشنبه برای مذاکرات عازم مصر خواهد شد و قرار است در آستانه دومین سالگرد حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که جرقه جنگ را زد، آغاز شود.
حماس نیز در بیانیهای اعلام کرد که خلیل الحیه، مذاکرهکننده ارشد، اواخر روز یکشنبه در رأس این هیئت وارد مصر شد.
کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ نیز دو نماینده به مصر فرستاده است؛ جرد کوشنر، دامادش و استیو ویتکوف، مذاکرهکننده خاورمیانه.
یک منبع فلسطینی نزدیک به حماس گفت: «حماس در جریان تماس با میانجیها اصرار داشت که ضروری است اسرائیل عملیات نظامی را در تمام مناطق نوار غزه متوقف کند، تمام عملیاتهای هوایی، شناسایی و پهپادی را متوقف کند و از داخل شهر غزه عقبنشینی کند».
او افزود که حماس نیز به طور موازی «عملیات نظامی خود را متوقف خواهد کرد».
شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه در جریان حمله هفتم اکتبر ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند که ۴۷ نفر از آنها هنوز در غزه هستند. ارتش اسرائیل میگوید از این تعداد، ۲۵ نفر کشته شدهاند.
طبق طرح ترامپ، انتظار میرود اسرائیل در ازای آزادی گروگانها، ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از ۱۷۰۰ زندانی از نوار غزه که در جریان جنگ دستگیر شدهاند را آزاد کند.
حملات ادامه دارد
آقای ترامپ هشدار داده است که «تأخیر» حماس را تحمل نخواهد کرد و از این گروه خواسته است که به سرعت به سمت توافق حرکت کند «وگرنه همه شرطها باطل خواهد شد».
ژنرال ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز یکشنبه با اشاره به اینکه «وضعیت عملیاتی تغییر کرده است»، هشدار داد که اگر مذاکرات شکست بخورد، ارتش «به جنگ» در غزه «بازخواهد گشت».
در همین حال، گزارشها حاکی است که اسرائیل به حملات خود ادامه داده است.
تصاویر تلویزیونی خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه دود غلیظی را نشان میداد که بر فراز خط افق نوار ساحلی به هوا بلند شده بود.
آژانس دفاع مدنی غزه، یک نیروی امدادی که تحت نظارت حماس فعالیت میکند، اعلام کرد که حملات اسرائیل در روز یکشنبه حداقل ۲۰ نفر را در سراسر این منطقه کشته است که ۱۳ نفر از آنها در شهر غزه بودهاند.
این در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتوگو با شبکه سیبیاس گفت: «فکر میکنم اسرائیلیها و همه میدانند که نمیتوان در میانة حملات هوایی گروگانها را آزاد کرد، بنابراین این حملات باید متوقف شود».
او تأکید کرد که «نمیتوان در بحبوحهٔ جنگ چنین کاری انجام داد».
در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد یکشنبهشب یک فروند دیگر پهپاد دورپرواز را که از سواحل یمن به سوی این کشور گسیل شده بود، پیش از ورود به آسمان بندر ایلات در جنوب را رهگیری و منهدم کرد.
صدای آژیر خطر در این شهر تفریحی و توریستی مردم را به رفتن به اماکن امن فراخوانده بود.
بامداد یکشنبه نیز ارتش اسرائیل از رهگیری یک فروند موشک بالستیک شلیکشده از یمن خبر داد.
حزام الاسد، یکی از مقامات ارشد گروه حوثیها، روز یکشنبه در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت «برادران خود در غزه را فراموش نخواهیم کرد».