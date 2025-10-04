رئیسجمهور ایالات متحده روز شنبه ۱۲ مهر به گروه افراطی حماس هشدار داد که باید «بهسرعت اقدام کند» و با اسرائیل به توافق صلح برسد، در غیر این صورت با ویرانی بیشتر در غزه روبهرو خواهد شد.
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «حماس باید سریع عمل کند، وگرنه همه چیز غیر قابل پیشبینی خواهد شد. من هیچگونه تأخیر -که بسیاری آن را محتمل میدانند- یا هیچ نتیجهای را که در آن غزه دوباره تهدیدی ایجاد کند، تحمل نخواهم کرد. بیایید این کار را سریع انجام دهیم.»
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان ترویستی شناخته میشود.
رئیسجمهور آمریکا همچنین از اینکه «اسرائیل بهطور موقت بمبارانها را متوقف کرده تا فرصت لازم برای تکمیل توافق آزادی گروگانها و صلح فراهم شود» قدردانی کرد. با این حال، سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد که اسرائیل شب گذشته دهها حمله به شهر غزه انجام داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات محلی نوشت در این حملات شش نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند.
این در حالی است که گزارشهای مختلف حاکی از حضور طرفهای درگیر جنگ غزه و میانجیها در مصر برای مذاکره است.
یک مقام کاخ سفید نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به همراه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، روز شنبه عازم مصر میشوند تا جزئیات مربوط به آزادی گروگانها را نهایی کنند.
این سفر پس از آن صورت میگیرد که گروه حماس واکنشی مثبت به طرح صلح پیشنهادی برای پایان دادن به دو سال جنگ نشان داد.
به گفته مقام کاخ سفید، کوشنر و ویتکاف به خاورمیانه سفر خواهند کرد تا دربارهٔ نهاییسازی جزئیات آزادی گروگانها و همچنین بررسی توافقی که ترامپ برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس ارائه کرده، گفتوگو کنند.
منابع امنیتی مصر نیز روز شنبه به خبرگزاری آلمان گفتند که نمایندگانی از اسرائیل، حماس، مصر، قطر و ایالات متحده روز یکشنبه در شهر العریش، واقع در نزدیکی مرز غزه، مذاکرات غیرمستقیمی را برگزار خواهند کرد.
به گفته این منابع، برخی از نمایندگان حماس هماکنون در مصر حضور دارند و سایر هیئتها نیز قرار است تا پایان امشب وارد این کشور شوند.
شبکه اسرائیلی کان به نقل از یکی از افراد درگیر در مذاکرات گزارش داد که هیئت مذاکرهکننده اسرائیل ظرف یک روز آینده عازم خواهد شد.
تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی دولتهای مصر یا اسرائیل دربارهٔ برگزاری این مذاکرات اعلام نشده است.
این تحولات پس از آن رخ داد که روز جمعه حماس اعلام کرد با بخشی از طرح پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای آینده غزه موافقت کرده و آماده است همه گروگانهای اسرائیلی را آزاد کند.
رئیسجمهور آمریکا نیز ساعتی بعد اعلام کرد که باور دارد گروه افراطی حماس آماده صلح است، و از اسرائیل خواست بمباران غزه را متوقف کند.
همچنین گروه جهاد اسلامی فلسطین نیز از پاسخ متحدش گروه حماس به طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه حمایت کرد.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هم روز شنبه اعلام کرد که اسرائیل در حال آمادهسازی برای «اجرای فوری» مرحله اول طرح ترامپ برای آزادی گروگانهای اسرائیلی پس از پاسخ حماس است.
دونالد ترامپ روز هفتم مهر طرحی ۲۰ مادهای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمینهای جنگزدهٔ فلسطینی ارائه و اعلام کرد با نخستوزیر اسرائیل بر سر این طرح به توافق رسیده است.
طرح دولت آمریکا شامل استقرار یک «نیروی موقت ثباتبخش بینالمللی» و ایجاد یک هیئت حاکمهٔ موقت به ریاست ترامپ و شامل تونی بلر، نخستوزیر سابق بریتانیا، خواهد بود.
این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است.