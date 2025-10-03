رئیس‌جمهور آمریکا تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه به وقت واشینگتن، ۱۰ شب به وقت گرینویچ، به گروه افراطی حماس مهلت داد تا با طرح او برای آینده غزه موافقت کند و گرنه «جهنمی بی‌سابقه» علیه این گروه آغاز خواهد شد.

دونالد ترامپ روز جمعه ۱۱ مهر در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «باید تا شامگاه یک‌شنبه، ساعت شش بعدازظهر به وقت واشینگتن، با حماس به توافق رسید. همه کشورهای مرتبط با این طرح موافقت کرده‌اند! اگر این توافقِ آخرین شانس حاصل نشود، جهنمی علیه حماس به پا خواهد شد که کسی هرگز نظیر آن را ندیده است».

حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود.

آقای ترامپ روز هفتم مهر طرحی ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زدهٔ فلسطینی ارائه و اعلام کرد با نخست‌وزیر اسرائیل بر سر این طرح به توافق رسیده‌ است.

رئیس‌جمهور آمریکا در همان روز در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل در صورت عدم پذیرش توافق صلح پیشنهادی توسط حماس، از «حمایت کامل» ایالات متحده برای برداشتن گام‌هایی برای شکست این گروه برخوردار خواهد بود.

طرح آقای ترامپ شامل استقرار یک «نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی» و ایجاد یک هیئت حاکمهٔ موقت به ریاست ترامپ و شامل تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، خواهد بود.

این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است.

رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیهٔ روز جمعه خود اعلام کرد بر اثر حملات اسرائیل به غزه بعد از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بیش از «۲۵ هزار» شبه‌نظامی حماس کشته شده‌اند و بیشتر نیروهای باقی‌مانده نیز «محاصره» شده‌اند و در تله نظامی افتاده‌اند.

دونالد ترامپ هشدار داد «فرمان» او می‌تواند به زندگی این نیروها خاتمه دهد.

او در ادامه نوشت: «از همه فلسطینیان بی‌گناه می‌خواهم فوراً این منطقه‌ای را که ممکن است محل مرگ‌های جمعی آینده باشد ترک کنند و به مناطقی امن‌تر در غزه بروند».

ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر طرح نظامی برای کنترل کامل شهر غزه را آغاز کرده و در چند نوبت دستور جابه‌جایی ساکنان باقی‌مانده در این شهر را صادر کرده است.

مقام‌های بهداشتی حماس می‌گویند از آغاز جنگ غزه بیش از ۶۶ هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. این آمار نظامیان و غیرنظامیان را تفکیک نمی‌کند. در حمله هفتم اکتبر این گروه به خاک اسرائیل ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز جمعه همچنین خطاب به حماس گفت: «گروگان‌ها را آزاد کنید، همه‌شان، از جمله اجساد کسانی که کشته شده‌اند، همین حالا!»

طرح ۲۰ ماده‌ای دولت آمریکا خواستار آزادی همه گروگان‌های در بند حماس و متحدانش شده و مستلزم خلع‌سلاح کامل شبه‌نظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آن‌ها از نقش‌های آینده در دولت است.

بعد از اعلام این طرح، کشورهای غربی و همچنین اتحادیه عرب، قطر، مصر، اردن، امارات و عربستان همراه با ترکیه، اندونزی و پاکستان از آن استقبال کردند.