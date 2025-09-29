دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کردند که بر سر طرحی برای پایان دادن به جنگ غزه به توافق رسیده‌اند، اما مشخص نیست که آیا حماس این شرایط را خواهد پذیرفت یا خیر.

آقای ترامپ روز دوشنبه هفتم مهر طرحی ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زدهٔ فلسطینی ارائه کرد.

طرح رئیس‌جمهور ایالات متحده، شامل استقرار یک «نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی» و ایجاد یک هیئت حاکمهٔ موقت به ریاست ترامپ و شامل تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، خواهد بود.

این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. همچنین خواستار آزادی تمام گروگان‌های باقی‌مانده ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش طرح توسط اسرائیل است.

این توافق، مستلزم خلع‌سلاح کامل شبه‌نظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آن‌ها از نقش‌های آینده در دولت است. با این حال، کسانی که با «همزیستی مسالمت‌آمیز» موافقت کنند، عفو خواهند شد.

پس از خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه، مرزها برای کمک و سرمایه‌گذاری باز خواهد شد.

دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گفت که اسرائیل در صورت عدم پذیرش توافق صلح پیشنهادی توسط حماس، از «حمایت کامل» ایالات متحده برای برداشتن گام‌هایی برای شکست این گروه برخوردار خواهد بود.

ترامپ در آغاز کنفرانس خبری با نتانیاهو که در آن جزئیات طرح را شرح داد، گفت: «فکر می‌کنم ما خیلی به توافق نزدیک شده‌ایم. هنوز کارمان کاملاً تمام نشده است. باید موافقت حماس را به دست آوریم».

نتانیاهو گفت: «اگر حماس طرح شما را رد کند، آقای رئیس‌جمهور، یا اگر ظاهراً آن را بپذیرد و سپس هر کاری برای مقابله با آن انجام دهد، اسرائیل خودش کار را تمام خواهد کرد. این کار را می‌توان به روش آسان یا به روش سخت انجام داد، اما انجام خواهد شد».

رئیس‌جمهور ایالات متحده در ادامه از فلسطینی‌ها خواست که مسئولیت «سرنوشت خود» را بر عهده بگیرند و پیشنهاد صلح او را بپذیرند.

نتانیاهو پیش از این کنفرانس خبری، در تماس تلفنی با همتای قطری خود به طور رسمی از حمله به دوحه عذرخواهی کرد.

حملهٔ نظامی اسرائیل علیه مقامات حماس در این امیرنشین خلیج فارس، رهبران عرب را خشمگین کرد و موجب انتقاد ایالات متحده از اسرائیل شد.

نتانیاهو این تماس تلفنی در حضور ترامپ و با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، انجام داد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت: «به عنوان اولین گام، نخست‌وزیر نتانیاهو تأسف عمیق خود را از حملهٔ موشکی اسرائیل به اهداف حماس در قطر که منجر به کشته شدن غیرعمدی یک نظامی قطری شد، ابراز کرد».

این بیانیه می‌افزاید: «او همچنین ابراز تأسف کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن رهبری حماس در جریان مذاکرات گروگان‌گیری، حاکمیت قطر را نقض کرده و تأکید کرد که اسرائیل در آینده چنین حمله‌ای را تکرار نخواهد کرد».

هواپیماهای جنگی اسرائیل روز ۱۸ شهریور به یک منطقهٔ مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران حماس و خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند.

این حمله منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد.