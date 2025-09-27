دوازده کشور برای حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطینی ائتلاف جدید تشکیل دادند

دوازده کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ژاپن، عربستان سعودی و اسپانیا روز جمعه چهارم مهر از تشکیل ائتلافی جدید برای حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطینی که با بحران شدید نقدینگی مواجه است خبر دادند.
وزارت خارجه اسپانیا در بیانیهای اعلام کرد: «ائتلاف اضطراری برای پایداری مالی تشکیلات خودگردان فلسطین در پاسخ به بحران مالی فوری و بیسابقهای که این نهاد با آن مواجه است، ایجاد شد.»
این ائتلاف با هدف تثبیت امور مالی نهاد مستقر در رامالله، حفظ توانایی آن برای حکومتداری، ارائه خدمات ضروری و حفظ امنیت شکل گرفته است و این کشورها میگویند این موارد «همگی برای ثبات منطقه و حفظ راهحل دو کشوری حیاتی هستند.»
در این بیانیه به «مشارکتهای مالی چشمگیر گذشته» و تعهد به «حمایت پایدار» از سوی ائتلاف که شامل بلژیک، دانمارک، ایسلند، ایرلند، نروژ، اسلوونی و سوئیس نیز میشود، اشاره شده، اما جزئیات میزان یا سهم کشورها ذکر نشده است.
دفتر نخستوزیر فلسطین، محمد مصطفی، اعلام کرده است که اهداکنندگان دستکم ۱۷۰ میلیون دلار برای تأمین مالی تشکیلات تعهد کردهاند.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، پنجشنبه شب اعلام کرده که کشورش ۹۰ میلیون دلار کمک خواهد کرد. دولت نروژ نیز از کمک ۴ میلیون دلاری خود خبر داده است.
در بیانیه روز جمعه که وزارت خارجه عربستان سعودی نیز آن را منتشر کرده، با اذعان به ناکافی بودن کمکهای کوتاهمدت، آمده است که کشورها با نهادهای مالی بینالمللی و شرکای خود همکاری خواهند کرد «تا منابع مالی بیشتری بسیج شود، از اصلاحات جاری در حوزه حکومتداری و اقتصاد حمایت شود و شفافیت و پاسخگویی کامل تضمین گردد.»
بر اساس پروتکل پاریس که در سال ۱۹۹۴ تصویب شد، اسرائیل درآمدهای مالیاتی را به نمایندگی از تشکیلات خودگردان جمعآوری میکند.
پس از آغاز جنگ غزه در مهر ماه ۱۴۰۲، اسرائیل این درآمدها را مسدود کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید خدمات پایه مانند بهداشت و آموزش آسیب دیده و فقر بهشدت افزایش یافته است.
اسرائیل میگوید بخشی از این پول را برای پرداخت هزینههایی مانند برق فروختهشده به فلسطینیها نگه داشته است.
اما بتسالئل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، که چهار ماه پیش همه پرداختها به تشکیلات را متوقف کرد، اعلام کرده بود که قصد دارد با «خفهکردن اقتصادی» موجب فروپاشی دولت فلسطینی شود تا از تشکیل یک کشور فلسطینی جلوگیری کند.
بیانیه وزارت خارجه اسپانیا میگوید وزرای ۱۲ کشور خواستار آن شدهاند که «اسرائیل فوراً همه درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را آزاد کند و از هرگونه اقدام که مانع یا تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین شده یا خطر فروپاشی آن را در پی داشته باشد، خودداری کند.»
این اعلام در حالی صورت گرفته است که چندین کشور متحد اسرائیل مانند فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.
این اقدام با واکنش شدید نخستوزیر اسرائیل مواجه شد که روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت تشکیل کشور فلسطین برای اسرائیل «خودکشی ملی» است.
دولت آمریکا نیز ماه گذشته اعلام کرد به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و همراهانش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا نمیدهد و محمود عباس سخنرانی خود در مجمع عمومی را از راه دور و به شکل ویدئویی انجام داد.