وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه پنجم آبان اعلام کرد که ۱۹۳ پهپاد اوکراینی را یکشنبه‌شب سرنگون کرده و یک نفر نیز در جریان این حملات کشته شده است.

در بیانیهٔ وزارت دفاع روسیه آمده که ۳۴ پهپاد اوکراینی در مسیر خود به سمت مسکو، شهری که به همراه منطقه اطراف پایتخت بیش از ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد، سرنگون شده‌اند.

هیچ گزارشی از خسارات عمده در مسکو منتشر نشده است، اما روسیه به ندرت میزان کامل تأثیر حملات اوکراین در داخل خاک خود را فاش می‌کند، مگر این‌که غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی در آن دخیل باشند.

روساویاتسیا، نهاد ناظر بر هوانوردی روسیه، اعلام کرد که دو فرودگاه از چهار فرودگاه مسکو، فرودگاه دوموده‌دوو و فرودگاه کوچکتر ژوکوفسکی، به دلایل ایمنی برای مدت کوتاهی تعطیل شدند.

وزارت دفاع روسیه می‌گوید در مجموع ۱۹۳ پهپاد توسط روسیه سرنگون شده‌اند، از جمله ۴۷ پهپاد بر فراز بریانسک، منطقه‌ای در جنوب غربی روسیه که با اوکراین هم‌مرز است.

الکساندر بوگوماز، فرماندار منطقه‌ای بریانسک، در شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که در این منطقه یک پهپاد اوکراینی به مینی‌بوسی برخورد کرد و راننده را کشت و پنج مسافر را زخمی کرد.

اوکراین هنوز به این گزارش نشان نداده است.

حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که بویژه شبکه‌ٔ انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد.

هر دو طرف هدف قرار دادن غیرنظامیان را انکار می‌کنند، اما هزاران نفر در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها اوکراینی بوده‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین در آستانهٔ رسیدن به چهارمین سال خود است.

در همین حال، کی‌یف اذعان کرد که شماری از نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک اوکراین شده‌اند و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور، وضعیت آن‌جا را «دشوار» توصیف کرد و از نبردهای «شدید» در داخل و اطراف این شهر خبر داد.

زلنسکی در سخنرانی ویدئویی شبانه خود در چهارم آبان گفت روسیه تعداد زیادی از نیروها را در اطراف پوکروفسک و میرنوهراد که مدت‌هاست بر سر آن جنگ است، مستقر کرده است.

با این حال، او تأکید کرد که نیروهای اوکراینی خطوط دفاعی اصلی خود را حفظ کرده‌اند.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «ما باید به نابودی اشغالگران ادامه دهیم؛ ما باید به وارد کردن بیشترین خسارات ممکن به روس‌ها ادامه دهیم. برنامه‌های روسیه برای عملیات تهاجمی‌اش در ده ماه گذشته بار دیگر، به لطف شجاعت رزمندگان‌مان، درهم شکسته شده است».