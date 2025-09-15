وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید دولت ترامپ تعرفه‌های اضافی بر کالاهای چینی برای توقف خرید نفت از روسیه را اعمال نخواهد کرد، مگر این‌که نخست کشورهای اروپایی با تعرفه‌های سنگین خود به چین و هند ضربه بزنند.

اسکات بسنت روز دوشنبه ۲۴ شهریور در مصاحبه‌ای مشترک با خبرگزاری رویترز و بلومبرگ گفت که کشورهای اروپایی باید نقش قوی‌تری در قطع درآمدهای نفتی روسیه و پایان دادن به جنگ این کشور در اوکراین ایفا کنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌ اضافی ۲۵ درصدی بر واردات هند، تعرفه‌های مربوط به خرید نفت روسیه را بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد یا خیر، گفت: «ما انتظار داریم اروپایی‌ها اکنون سهم خود را انجام دهند و ما بدون اروپایی‌ها پیشقدم نمی‌شویم».

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: در مذاکرات با مقام‌های چینی در مادرید برای تجارت و تیک‌تاک خاطرنشان کرده که ایالات متحده بر کالاهای هندی تعرفه وضع کرده است، و ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است تا تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و هند اعمال کنند تا درآمد نفتی روسیه را قطع کنند.

او گفت: پاسخ طرف چینی این بود که خرید نفت یک «مسئله حاکمیتی» است.

آقای بسنت از خرید نفت روسیه توسط برخی کشورهای اروپایی انتقاد کرد، و افزود که برخی از کشورها فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده در هند که منبع آن نفت خام روسیه است، خریداری می‌کنند.

به گفتهٔ وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هند نفت روسیه را با تخفیف خریداری می‌کند.

بسنت گفت: «من به شما تضمین می‌دهم که اگر اروپا تعرفه‌های ثانویه قابل توجهی را بر خریداران نفت روسیه اعمال کند، جنگ ظرف ۶۰ یا ۹۰ روز پایان می‌یابد» زیرا این امر منبع اصلی درآمد مسکو را قطع می‌کند.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تصریح کرد: تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای هندی به خاطر خرید نفت روسیه، «پیشرفت قابل توجهی» در مذاکرات با هند ایجاد کرده است.

دهلی نو و واشینگتن روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در بحبوحهٔ کاهش تنش‌ها بین ترامپ و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دور دیگری از مذاکرات را با ایالات متحده برگزار خواهند کرد.

بسنت گفت که ایالات متحده مایل است با کشورهای اروپایی برای بررسی تحریم‌های شدیدتر علیه نهادهای روسی، از جمله شرکت‌های بزرگ نفتی مانند روسنفت و لوک اویل، همکاری کند.

او همچنین از آمادگی واشینگتن برای بررسی اقداماتی در زمینهٔ استفادهٔ بیشتر از دارایی‌های حاکمیتی روسیه خبر داد که از زمان حملهٔ مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود شده‌اند.

وی گفت که این امر می‌تواند با توقیف بخش‌های کوچکی از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه آغاز شود که از آن‌ می‌توان به عنوان وثیقه برای دادن وام به اوکراین استفاده کرد.