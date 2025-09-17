آمریکا چهار گروه شیعۀ وابسته به ایران در عراق را «سازمان تروریستی خارجی» خواند

وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۶ شهریور چهار گروه شبه‌نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» معرفی کرد.

براساس بیانیهٔ وزارت خارجه آمریکا، «حرکت النُجَباء»، «کتائب سیدالشهداء»، «حرکت انصارالله» و «کتائب امام علی»، چهار گروه شیعه‌ای هستند که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفتند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران به سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله کرده‌اند و معمولاً از نام‌های پوششی یا گروه‌های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده می‌کنند».

برخی از این گروه‌ها تحت عنوان «مقاومت اسلامی عراق» فعالیت می‌کنند و بعد از آغاز جنگ غزه به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه حملاتی انجام دادند.

شهریور پارسال و ساعاتی پیش از سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به عراق محل استقرار نیروهای آمریکایی و قوای ائتلاف بین‌المللی در فرودگاه بغداد مورد حمله قرار گرفت و سفارت آمریکا مدتی بعد این حمله را به گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد.

پیش از آن نیز سفارت ایالات متحده در منطقهٔ سبز بغداد چندین بار مورد حمله قرار گرفته بود.

در بهمن سال ۱۴۰۲ و در پی حملهٔ پهپادی به پایگاه آمریکایی «برج ۲۲» در اردن که موجب کشته شدن سه عضو ارتش ایالات متحده شد، کاخ سفید اعلام کرد گروه «مقاومت اسلامی عراق» مسئول این حمله است.

ارتش ایالات متحده سپس به تلافی این اقدام حملاتی علیه این گروه‌ها انجام داد.

وزیر خارجه آمریکا در بیانیهٔ روز چهارشنبه خود همچنین یادآوری کرده که تروریستی دانستن چهار گروه شبه‌نظامی در عراق در راستای «یادداشت امنیت ملی شماره ۲» دونالد ترامپ است که «اعمال فشار حداکثری بر ایران را برای قطع درآمدهای رژیم و گروه‌های تروریستی وابسته و هم‌پیمان آن الزامی می‌داند».

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که این کشور از تمامی ابزارهای موجود برای حفاظت از منافع امنیت ملی خود و محروم‌کردن «تروریست‌ها» از منابع مالی و امکانات استفاده خواهد کرد.

ایالات متحده پیش از این «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل‌الحق» را که دیگر گروه‌های عمدهٔ مورد حمایت ایران و بخشی از «مقاومت اسلامی عراق» هستند، به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه‌بندی کرده بود.

عمده حملاتی که با نام «مقاومت اسلامی عراق» اجرا می‌شود،‌ توسط گروه‌های «کتائب حزب‌الله» و «جنبش النجبا» انجام می‌شود؛ دو گروهی که رابطهٔ بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارند.

قرار دادن افراد و نهادها در فهرست تروریستی آمریکا، دسترسی آن‌ها به نظام مالی ایالات متحده و منابعی که برای انجام حملات نیاز دارند، را سلب می‌کند و تمامی اموال و منافع مرتبط با این افراد یا گروه‌ها که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا تحت کنترل یک فرد آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند.