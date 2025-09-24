فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان تأیید کرد که اسرائیل و سوریه به دستیابی به توافق برای «کاهش تنش» نزدیک شدهاند.
به گزارش رویترز، توماس باراک سهشنبه، اول مهر، گفت بر اساس این توافق اسرائیل حملات خود را متوقف میکند و سوریه موافقت میکند که هیچ تسلیحات، تجهیزات سنگین و ماشینآلات جنگی در نزدیکی مرز اسرائیل نداشته باشد.
آقای باراک به خبرنگاران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت توافق مورد نظر «نخستین گام» به سوی توافق امنیتی است که دو کشور در دوره اخیر در حال مذاکره بر سر آن بودهاند.
به گفته او، دونالد ترامپ به دنبال دستیابی به توافقی بین دو طرف بود که این هفته اعلام شود اما به دلیل عدم پیشرفت کافی و تعطیلات روش هشانا، سال نو یهودیان که با این هفته مصادف است، از سرعت روند مذاکرات کاسته شده است. او افزود اما طرفها دارند «با حسن نیت» به این هدف نزدیک میشوند.
برخی از منابع اسرائیلی سهشنبه، اول مهر، گفتند که سوریه با درخواست اسرائیل برای ایجاد نوعی گذرگاه هوایی از سوریه به سوی ایران برای هواپیماهای جنگی اسرائیلی «موافقت کرده است». سوریه، اسرائیل یا آمریکا این امر را تأیید نکردهاند اما سایت اکسیوس پیشتر نوشته بود که چنین دالانی یکی از مطالبات اسرائیل در مذاکرات اخیر بوده است.
ارتش اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران عملاً از آسمان سوریه برای پرواز جنگندههای خود به ایران استفاده کرد و سوریه یا عراق توان جلوگیری از عبور صدها جنگنده اسرائیلی را نداشتند.
اظهارات توماس باراک که سفیر آمریکا در ترکیه نیز هست، همزمان با سخنان پیاپی احمد الشرع در سفر او به نیویورک است که وجود یک توافق امنیتی بین کشورش و اسرائیل را برای تضمین امنیت سوریه ضروری میداند.
با این حال، احمد الشرع سهشنبه در سخنانی گفت کشورش «از اسرائیل میترسد» و از این همسایه خود «نگرانی دارد». او گفته که توافق امنیتی کشورش با اسرائیل به مفهوم پیوستن سوریه به پیمانهای صلح ابراهیم نیست.
اسرائیل اواخر پاییز پارسال پس از به قدرت رسیدن احمد الشرع و نیروهایش در سوریه، توافق ترک مخاصمه با سوریه را که ۵۱ سال پیش در پی جنگ «یوم کیپور» بدست آمده بود، لغو کرد و ارتش اسرائیل بخشهای بیشتری از بلندیهای سوری جولان را به اشغال خود درآورد.
ران درمر، وزیر راهبردی اسرائیل و اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه، در حدود یک ماه و نیم اخیر سه بار با یکدیگر در اروپا دیدار کردند که آخرین نشست آنها هفته گذشته در لندن برای دستیابی به توافق امنیتی جدید برگزار شد.
سوریه تأکید دارد چنین توافقی باید پیمان ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ را احیا کند.
نشست الشرع با فرمانده آمریکایی که او را دستگیر کرده بود
در این میان، ژنرال دیوید پترائوس، رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، در نشستی طولانی با احمد الشرع در نیویورک چالشهای بازسازی سوریه و حکومتمداری در این کشور و روابط منطقهای را بررسی کرد.
ژنرال پترائوس در دوره فرماندهی نیروهای آمریکایی در مبارزه با داعش و القاعده در خاورمیانه احمد الشرع را به عنوان یکی از نیروهای جهادی اسلامگرای افراطی دستگیر کرده و او را راهی زندان کرده بود.
آقای پترائوس این دیدار را «یک لحظه عجیب و غیرقابل تصور» نامید. آمریکا در گذشته برای سر احمد الشرع جایزه تعیین کرده بود. دیوید پترائوس گفت ما در عراق «در دو جبهه مخالف بودیم: من دستور افزایش نیروها را دادم و شما بازداشت شدید».
آقای پترائوس روز دوشنبه در رویداد سالانه کنکوردیا در نیویورک از تغییر مواضع احمد الشرع به گونهای که اکنون «دیدگاهی قدرتمند و روشن» دارد و همچنین از «رفتار خیرهکننده»، «آرامش و وقار» رهبر موقت سوریه تقدیر کرد. این فرمانده آمریکایی گفت از این گفتوگو با رهبر موقت سوریه «سرشار از امید» شده و «موفقیت او، موفقیت آمریکا نیز هست».
احمد الشرع در دیدار با ژنرال دیوید پترائوس مأموریت خود در سوریه را دشوارتر از مأموریت آمریکا در عراق توصیف کرد و خواستار تلاش برای لغو تحریمهای کنگره شد.
او گفت پیروزی یازدهروزه نیروهایش در سقوط حکومت بشار اسد با هدف احیای اقتصادی سوریه بوده و اکنون دمشق و غرب منافع مشترک دارند.
الشرع تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای لغو بخشی از تحریمها را «شجاعانه و تاریخی» دانست و خواستار لغو کامل «قانون سزار» شد.
همزمان، بانک مرکزی سوریه از امضای قرارداد با شرکت آمریکایی مسترکارت خبر داد که پس از ۱۴ سال سوریه را دوباره به شبکههای پرداخت جهانی متصل میکند و امکان استفاده از کارتهای اعتباری را برای مردم این کشور فراهم میسازد.