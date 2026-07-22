قاضی دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور برکنارشده ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس قرار است از اول ژوئن ۲۰۲۷ (۱۱ خرداد ۱۴۰۶) به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده محاکمه شوند.
مادورو روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه با لباس زندان و در حالی که توسط مأموران فدرال آمریکا به دادگاهی در منهتن منتقل میشد، در برابر قاضی فدرال آلوین هلرشتاین حاضر شد.
کماندوهای آمریکایی در عملیاتی شبانه در سوم ژانویه که به دستور دونالد ترامپ رئیسجمهور انجام شد، مادوروی ۶۳ ساله و فلورس ۶۹ ساله را در خانه بهشدت محافظتشدهشان در کاراکاس دستگیر کردند.
این دو به استفاده از موقعیت رهبری خود در این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی برای تسهیل ارسال محمولههای کوکائین متهم شدهاند. هر دو اتهامات را رد کردهاند.
بری پولاک، وکیل مدافع، روز چهارشنبه گفت قصد دارد با این استدلال که مادورو بهعنوان رئیس یک کشور مستقل باید از مصونیت برخوردار باشد، درخواست رد پرونده را مطرح کند.
در لایحهای که سهشنبه شب ارائه شد، دادستانهای منهتن و وکلای مدافع مادورو آغاز محاکمه در ژوئن ۲۰۲۷ را پیشنهاد کردند.
مادورو با چهار اتهام جنایی از جمله «توطئه تروریسم مرتبط با مواد مخدر» و «توطئه واردات کوکائین» روبهرو است و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
مصونیت رؤسای کشور
پیش از آغاز محاکمه، انتظار میرود مادورو درخواستهای حقوقی برای رد پرونده ارائه دهد. قاضی هلرشتاین جلسهای را برای ۱۷ نوامبر جهت بررسی این درخواستها تعیین کرده است.
در نخستین حضور مادورو در دادگاه در پنجم ژانویه، پولاک اشاره کرد که ممکن است قانونی بودن نحوه دستگیری او نیز به چالش کشیده شود.
مادورو که از سال ۲۰۱۳ تا زمان دستگیری بر ونزوئلا حکومت میکرد و روابطی تنشآلود با آمریکا داشت، در جلسه پنجم ژانویه خود را «اسیر جنگی» خواند. او سالها آمریکا را متهم کرده که برای دسترسی بیشتر به ذخایر عظیم نفتی این کشور عضو اوپک، به دنبال برکناری او بوده است.
در مقابل، آمریکا مادورو را دیکتاتوری فاسد میداند که سوءمدیریتش به فروپاشی اقتصادی انجامیده و او را به تقلب در انتخاباتهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ متهم کرده است. آمریکا از سال ۲۰۱۹ او را بهعنوان رئیسجمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت نشناخته است.
دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری آمریکا پیش از عملیات ژانویه اعلام کرده بود که دستور یکجانبه ترامپ برای این اقدام قانونی است، زیرا در راستای منافع مهم ملی بوده و به سطح جنگی که نیازمند مجوز کنگره باشد نمیرسد.
پس از دستگیری مادورو، اداره امور ونزوئلا به معاون پیشین او، دلسی رودریگز، سپرده شده که روابط نزدیکتری با دولت ترامپ برقرار کرده است.
آمریکا بخشی از تحریمهای صنعت نفت ونزوئلا را کاهش داده و شرکتهای خارجی نیز پروژههای نفت و گاز خود را در این کشور گسترش دادهاند.