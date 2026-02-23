با افزایش تنش تهران و واشینگتن، کارکنان غیرضروری سفارت آمریکا، لبنان را ترک کردند

همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشینگتن و گمانهزنیها دربارۀ احتمال درگیری نظامی دو طرف، وزارت خارجۀ ایالات متحده از خارجکردن پرسنل غیر ضروری سفارت آمریکا در بیروت و خانوادههای کارکنان سفارت خبر داد.
این موضوع را روز دوشنبه چهارم اسفندماه، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ آمریکا، بهشرط محفوظ ماندن هویتش اعلام کرد.
این مقام آمریکایی با تأکید بر ادامۀ کار سفارت آمریکا در بیروت و موقتیبودن این اقدام گفت: «بر اساس تازهترین ارزیابیهای وضعیت امنیتی منطقه، تصمیم بر این شده که حضور کارکنان را به حداقل ممکن، کاهش دهیم».
منبعی در سفارت آمریکا هم در گفتوگو با رویترز تأیید کرد که پنجاه نفر از لبنان خارج شدهاند. یک مقام فرودگاه بیروت هم تأیید کرد که در روز دوشنبه، ۳۲ تن از کارکنان سفارت آمریکا به همراه اعضای خانواده لبنان را ترک کردهاند.
رویترز همچنین یک پیام داخلی وزارت خارجۀ آمریکا را مشاهده کرده که میگوید در صورتی که کارکنان ضروری سفارت هم مایل به ترک لبنان باشند، باید گزینههای جایگزینی برای حصول اطمینان از مختلنشدن امور ضروری سفارت در نظر گرفته شوند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه، توصیهنامۀ خود در مورد سفر به لبنان را بهروزرسانی کرده و بار دیگر به شهروندان آمریکا هشدار داد که از سفر به لبنان بپرهیزند.
بر اساس این توصیهنامه، کارکنان باقیماندۀ سفارت از سفرهای شخصی در داخل لبنان، بدون هماهنگی و دریافت مجوز منع شدهاند. این دستورالعمل یادآوری کرده که ممکن است با توجه به وضعیت امنیتی و تهدیدهای احتمالی، محدودیتهای بیشتری هم اعلام و اعمال شوند.
در طول جنگ داخلی لبنان در فاصله سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰، شهروندان و داراییهای آمریکا در لبنان بارها هدف قرار گرفتند. آمریکا در بسیاری از این موارد، گروه تندروی حزبالله را که از سوی تهران پشتیبانی میشود، مسئول دانسته بود؛ از جمله بمبگذاری انتحاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، که به کشتهشدن ۲۴۱ نظامی این کشور منجر شد و حمله انتحاری دیگری در همین سال به سفارت ایالات متحده که ۴۹ تن از کارکنان سفارت را کشت.
آمریکا حزبالله لبنان را سازمانی تروریستی میداند. اتحادیه اروپا اما صرفاً شاخۀ نظامی این گروه را تروریستی میشمارد.
نتانیاهو: روزهای پیچیده و پرچالشی را سپری میکنیم
همزمان با این تحولات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه با حضور در کنست، مجلس این کشور گفت: «روزهای پیچیده و پرچالشی را در ارتباط با ایران سپری میکنیم».
نخستوزیر اسرائیل در سخنرانی خود برای نمایندگان مجلس کشورش تأکید کرد: «چشمانمان باز است و برای هر سناریویی آمادهایم.»
بنیامین نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که: «به رژیم آیتاللهها رساندهام که اگر دست به بزرگترین اشتباه خود بزنند و به اسرائیل حمله کنند، با چنان قدرتی پاسخ خواهیم داد که تصورش را هم نمیتوانند بکنند».
در همین روز، یکی از رهبران اپوزیسیون اسرائیل هم در سخنانی که تصاویر آن در شبکههای اجتماعی منتشر شد، تأکید کرد که در صورت آغاز جنگ، «سیاست کنار میرود و پشت سر دولت و ارتش، اتحاد کامل شکل خواهد گرفت».
یائیر لاپید در این سخنان همچنین خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفت: «هرگز اجازه نمیدهیم تهدید موشکی خود را علیه مردم ما عملی کنی، تروریستهای نیابتیات روی آرامش را نخواهند دید و هرگز اجازه نخواهیم داد سلاح اتمی داشته باشی».
آقای لاپید تأکید کرد که «زمان ضربه زدن به پایههای حکومت جمهوری اسلامی فرا رسیده است».
این تحولات منطقهای در حالی است که قرار است نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، روز پنجشنبه هفتم اسفندماه دور سوم مذاکرات خود را در ژنو سوئیس برگزار کنند، مذاکراتی که روی برنامۀ هستهای تهران متمرکز است؛ هرچند آمریکا و اسرائیل میگویند موضوعاتی همچون برنامۀ موشکی ایران، حمایت تهران از گروههای نیابتیاش در منطقه از جمله حزبالله لبنان، و شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان مسالمتجویش هم در دستور کار گفتوگوها قرار دارند.
اسرائیل بارها تأکید کرده که در صورتی که از توافق احتمالی تهران و واشینگتن راضی نباشد، خود را برای حملۀ پیشدستانه به مواضع موشکی و هستهای ایران محق میداند. از سوی دیگر تهران هم بارها تهدید کرده که در صورت هدف قرار گرفتن از سوی آمریکا یا اسرائیل، منافع این دو کشور در منطقه را هدف مشروع خود خواهد شمرد.