همزمان با تشدید تنشها بین تهران و واشینگتن بر سر سرکوب معترضان در ایران و اعدام احتمالی آنها، ایالات متحده روز سهشنبه هفتم بهمن از برگزاری یک رزمایش بزرگ چندروزهٔ نیروی هوایی در خاورمیانه خبر داد.
این اعلام یک روز پس از آن صورت گرفت که ارتش آمریکا گفت گروه ضربت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» به خاورمیانه رسیده و بهطور چشمگیری توان آتش ایالات متحده را در منطقه افزایش داده است.
بر اساس بیانیهٔ بخش نیروی هوایی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، که مسئول نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، این رزمایش قرار است «توانایی استقرار، پراکندهسازی و و پشتیبانی پایدار از توان رزمی هوایی را در سراسر حوزهٔ مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به نمایش بگذارد».
این بیانیه میافزاید: رزمایش یادشده «بهمنزلهٔ فرصتی برای نیروی هوایی سنتکام خواهد بود تا جابهجایی سریع نیروها و هواگردها، عملیات پراکنده در مکانهای اضطراری، تداوم پشتیبانی لجستیکی با حداقل حضور میدانی، و فرماندهی و کنترل یکپارچه و چندملیتی در گسترهای وسیع از منطقهٔ عملیاتی را ارزیابی و تأیید کند».
برای این رزمایش هیچ تاریخ یا محل دقیقی اعلام نشده است.
ناو هواپیمابر هستهای «آبراهام لینکلن» که نزدیک به ۹۰ جنگنده، از جمله جنگندههای فوق پیشرفته اف-۳۵ را روی عرشه خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلیاش در دریای جنوبی چین، به سمت خلیج فارس در حرکت بود و حالا بنابر تأیید سنتکام، به نزدیکی این آبراه مهم بینالمللی در جنوب ایران رسیده است.
حرکت این شهر شناور به سمت خلیج فارس در روزهای گذشته، واکنشهای زیادی را هم در داخل ایران و هم منطقه برانگیخته بود.
چند مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن برای آمریکا، نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادهاند. از جمله علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، که مدعی شد «تعرض به ایران، همۀ پایگاههای آمریکا در منطقه را به اهداف مشروع جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد».
اعتراضات در ایران از هفتم دیماه و در پی نارضایتیهای اقتصادی آغاز شد، اما به جنبشی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و معترضان خواستار سرنگونی نظام حاکم شدند.
هرانا، گروه حقوق بشری مستقر در آمریکا، روز سهشنبه مرگ بیش از شش هزار نفر را در جریان اعتراضات تأیید کرد و افزود که در حال بررسی بیش از ۱۷ هزار مورد احتمالی دیگر است. با این حال، آمار واقعی کشتهها بسیار فراتر از این رقم ارزیابی میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بارها به ایران هشدار داده بود که اگر معترضان را بکشد، ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد، و همچنین ایرانیان را به تصرف نهادهای حکومتی تشویق کرده و گفته بود که «کمک در راه است».
اما او اوایل همین ماه گفت که تهران تحت فشار واشینگتن بیش از ۸۰۰ مورد اعدام را متوقف کرده است.