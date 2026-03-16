اقدامات کشورهای آسیایی برای کاهش اثرات بسته شدن تنگهٔ هرمز

قیمت نفت در جهان به‌شدت افزایش یافته و بازارهای سهام سقوط کرده‌اند، زیرا نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، احتمال افزایش تورم و کند شدن رشد اقتصادی را بالا برده است.

آسیا به‌طور ویژه در معرض خطر قرار دارد، زیرا بسیاری از کشورهای این منطقه به نفت خلیج فارس که از طریق تنگه هرمز حمل می‌شود وابسته‌اند؛ تنگه‌ای که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند عملاً بسته شده است.

خبرگزاری رویترز، اقداماتی که دولت‌ها برای کاهش اثرات این درگیری بر اقتصاد خود انجام داده‌اند یا در نظر دارند انجام دهند را فهرست کرده است:

ژاپن ذخایر ملی نفت را آزاد می‌کند

ژاپن متعهد شده است از روز دوشنبه، ۲۵ اسفند، ۸۰ میلیون بشکه نفت را آزاد کند؛ رقمی بی‌سابقه که حدود ۴۵ روز از نیازهای این کشور دارای منابع محدود را پوشش می‌دهد.

این کشور همچنین از استرالیا، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع خود، خواسته است در پی این بحران تولید را افزایش دهد.

کره جنوبی استفاده از زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای را افزایش می‌دهد

حزب حاکم دموکرات کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد دولت محدودیت ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگی را برخواهد داشت و میزان بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای را تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات هفته گذشته برای نخستین بار در نزدیک به ۳۰ سال گذشته سقفی برای قیمت داخلی سوخت تعیین کردند و اعلام کردند در صورت افزایش قبوض برق ناشی از رشد قیمت سوخت، احتمال ارائه کوپن‌های انرژی بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر را بررسی می‌کنند.

چین صادرات سوخت را ممنوع می‌کند

به گفته منابع، چین برای جلوگیری از کمبود احتمالی سوخت در داخل کشور، دستور ممنوعیت فوری صادرات فرآورده‌های نفتی در ماه مارس از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت جت را صادر کرده است.

هند به‌دنبال عبور امن از تنگهٔ هرمز

هند برای ۲۲ کشتی خود که در غرب تنگه هرمز گرفتار شده‌اند درخواست عبور امن کرده است؛ این پس از آن رخ داد که ایران به‌طور استثنایی به چند کشتی هندی اجازه عبور از این محاصره را داد.

بسته شدن تنگه بدترین بحران گاز هند در چند دهه اخیر را رقم زده و دولت برای اطمینان از تأمین گاز پخت‌وپز خانوارها، عرضه «گاز مایع فشرده» به بخش صنعت را کاهش داده است.

اندونزی افزایش یارانه سوخت را برنامه‌ریزی می‌کند

اندونزی قصد دارد برای کنترل قیمت‌ها، بودجه اختصاص‌یافته به یارانه سوخت را افزایش دهد.

همچنین برنامه بیودیزل را سرعت می‌بخشد که در آن ۵۰ درصد بیودیزل مبتنی بر روغن پالم با ۵۰ درصد گازوئیل معمولی ترکیب می‌شود تا وابستگی به نفت سنتی کاهش یابد.

ویتنام از صندوق تثبیت قیمت استفاده می‌کند

ویتنام از صندوق تثبیت قیمت سوخت خود برای مهار افزایش قیمت نفت استفاده کرده و به بانک مرکزی دستور داده است بانک‌های تجاری را به تأمین مالی معامله‌گران سوخت برای افزایش خریدشان هدایت کند.

این کشور همچنین قصد دارد ذخایر ملی نفت خود را افزایش دهد و از ژاپن و کره جنوبی خواسته است به افزایش دسترسی آن به نفت خام کمک کنند.

دولت به بخش هوانوردی نیز هشدار داده است که به‌دلیل کاهش واردات سوخت جت، برای کاهش پروازها از ماه آوریل آماده شود.

سریلانکا سهمیه‌بندی سوخت را اعمال می‌کند

سریلانکا روز ۲۴ اسفند برای افزایش ذخایر خود سهمیه‌بندی سوخت را اجرا کرد. طبق این سیستم جدید، موتورسیکلت‌ها هفته‌ای پنج لیتر، خودروها ۱۵ لیتر و اتوبوس‌ها ۶۰ لیتر سوخت دریافت خواهند کرد.

مقامات شرکت دولتی نفت سیلان اعلام کردند این کشور تا پایان آوریل محموله‌های سوخت را تأمین کرده و پلیس برای کاهش صف‌ها و جلوگیری از احتکار مستقر خواهد شد.

بنگلادش سهمیه‌بندی سوخت را برای عید تعلیق می‌کند

بنگلادش که حدود ۹۵ درصد نیاز انرژی خود را وارد می‌کند، سهمیه‌بندی قبلی سوخت را برای اطمینان از حمل‌ونقل بدون وقفه در آستانه سفر میلیون‌ها نفر برای تعطیلات عید فطر لغو کرده است؛ تعطیلات یک‌هفته‌ای دولت از سه‌شنبه آغاز می‌شود.

دولت در حال تلاش برای تأمین محموله‌های سوخت اضافی از هند، چین و سایر کشورهاست.

نپال قیمت سوخت را افزایش می‌دهد

نپال قیمت بنزین و گازوئیل را به ترتیب ۹.۵۵ درصد و هفت درصد افزایش داد که از نیمه‌شب یکشنبه اجرایی شد.

شرکت دولتی نفت نپال اعلام کرد این افزایش برای پرداخت به‌موقع بدهی‌ها به «شرکت نفتی هند» و جلوگیری از اختلال بیشتر در عرضه ضروری بوده است.

نپال که میان هند و چین قرار دارد، برای تأمین سوخت از جمله گاز پخت‌وپز کاملاً به واردات وابسته است و از هفته گذشته سهمیه‌بندی آن را آغاز کرده است.

تایلند و فیلیپین از روسیه نفت می‌خرند

وزیر انرژی فیلیپین گفت این کشور برای خرید نفت به روسیه مراجعه کرده است. معاون نخست‌وزیر تایلند نیز اعلام کرد این کشور آماده خرید نفت روسیه و آغاز مذاکرات در این زمینه است.

تایلند قصد دارد قیمت گاز پخت‌وپز را تا ماه مه ثابت نگه دارد و با یارانه‌ها استفاده از بیودیزل و بنزین را تشویق کند.

فیلیپین که بیشتر نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می‌کند و به نیروگاه‌های نفت‌سوز وابسته است، برای صرفه‌جویی در انرژی هفته کاری چهارروزه را اجرا کرده است.