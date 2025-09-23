کاخ سفید درخواست نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، برای گفتوگو با دونالد ترامپ با هدف کاهش تنشها را رد کرد.
دولت ونزوئلا، یکشنبه هفته جاری در نامهای به دونالد ترامپ، اتهامات آمریکا مبنی بر هدایت یک کارتل مواد مخدر از سوی کاراکاس را «کاملاً نادرست» خواند و از رئیسجمهور آمریکا خواسته بود صلح را حفظ کند.
با این حال، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه ۳۱ شهریور «نامه رئیس جمهور ونزوئلا را پر از دروغ خواند» و تأکید کرد که دولت ترامپ، همچنان در رژیم آن کشور را «غیرمشروع» میداند.
دونالد ترامپ، هشت ناو جنگی و یک زیردریایی را در چارچوب عملیات ضد مواد مخدر به دریای کارائیب اعزام کرده است؛ اقدامی که کاراکاس آن را مقدمهای برای احتمال تهاجم نظامی میداند.
رئیسجمهور آمریکا روز ۱۴ شهریور نیز دستور استقرار ده جنگنده پیشرفته اف-۳۵ در پورتوریکو را صادر کرد تا بخشی از عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر در دریای کارائیب باشد.
مادورو پیشتر دونالد ترامپ را به تلاش برای تغییر حکومت خود متهم کرده است.
او دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی هفتگی خود گفت: «این نخستین نامه بود، قطعاً نامههای بیشتری برایشان خواهم فرستاد.» او افزود هدفش «دفاع از حقیقت ونزوئلا» است.
رئیسجمهور ونزوئلا ادامه داد: «اگر دری را ببندند، تو پنجرهای باز میکنی و اگر پنجرهای را ببندند، تو دری را با حقیقت کشور خود باز میکنی؛ تا جهان را روشن کنی، و کاخ سفید را با نور حقیقت ونزوئلا نورانی سازی.»
وزیر دفاع این کشور، هفته گذشته ایالات متحده را به انجام «جنگی اعلامنشده» در دریای کارائیب متهم کرد و تأکید کرد که سرنشینان قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر «بدون حق دفاع اعدام شدند.»
هزاران ونزوئلایی در پاسخ به فراخوان مادورو برای تقویت دفاع از کشور بحرانزده، به یک نیروی شبهنظامی مردمی پیوستهاند.
با این حال، برخی از مردم ونزوئلا از اقدامات ایالات متحده استقبال کردهاند، به امید آنکه سقوط مادورو را تسریع کند.
دو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا نیز از افزایش حضور نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی این کشور آمریکای جنوبی حمایت کردند و آن را برای بازگرداندن دموکراسی حیاتی خواندند.