ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که آمادگی دارد در بوداپست برای گفتوگوهای صلح میان رهبران آمریکا و روسیه حاضر شود، هرچند نسبت به تمایل ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ بیش از سهساله در اوکراین ابراز تردید کرد.
آقای زلنسکی در مصاحبهای ضبطشده با شبکه انبیسی که روز یکشنبه ۲۷ مهر پخش شد، گفت: «مطمئن نیستم پوتین در حال حاضر آماده پایان دادن به این جنگ باشد. فکر میکنم شاید او میخواهد با رویکردی تهاجمی بازگردد.»
رئیسجمهور اوکراین افزود که به باور او رئیسجمهور روسیه ترجیح میدهد «مذاکرات واقعی صلح» را به تعویق بیندازد و از دیدار با او خودداری میکند، زیرا چنین دیداری مستلزم پذیرش مواضع مشخص و احتمالاً امتیازاتی برای پایان جنگ خواهد بود.
او همچنین خواستار افزایش فشار بر ولادیمیر پوتین شد و گفت پوتین «از تحریمها میترسد» و از تحریمهای ثانویهای که اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار میدهد، واهمه دارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز ۲۵ مهر از زلنسکی در واشینگتن استقبال کرد تا دربارهٔ مذاکرات صلح احتمالی آینده گفتوگو کنند.
رئیسجمهور اوکراین در سومین دیدار خود از کاخ سفید در سال جاری میلادی، آماده بود دربارهٔ توافقی تسلیحاتی مذاکره کند که بر اساس آن اوکراین فناوری پهپادهای خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار دهد و در مقابل، موشکهای دوربرد تاماهاوک دریافت کند. اما به نظر میرسد دونالد ترامپ نسبت به ایده ارسال این تسلیحات به اوکراین بیمیل شده است.
او گفت امیدوار است که بدون نیاز به ارسال این موشکها برای اوکراین، جنگ به پایان برسد.
رئیسجمهور آمریکا از روسیه و اوکراین خواست فوراً به درگیریها پایان دهند و گفت که «به اندازه کافی خون ریخته شده است».
او همچنین اعلام کرد که قصد دارد در هفتههای آینده با ولادیمیر پوتین در بوداپست دیدار کند، هرچند هنوز تاریخی برای این نشست تعیین نشده است.
زلنسکی در گفتوگوی خود با انبیسی بار دیگر تمایل خود را برای شرکت در مذاکرات دوجانبه یا سهجانبه با حضور ایالات متحده و روسیه تکرار کرد.
او همچنین گفت که نبردها باید در امتداد خطوط تماس کنونی میان نیروهای روسی و اوکراینی متوقف شود تا زمینه برای آغاز مذاکرات صلح فراهم گردد.
زلنسکی افزود: «اگر میخواهیم این جنگ را متوقف کنیم و به سمت مذاکرات صلح برویم، باید در همان موقعیت کنونی بمانیم و چیزی بیشتر از آنچه داریم به پوتین ندهیم، فقط چون او آن را میخواهد.»
این در حالی است که روزنامه واشینگتن پست روز شنبه گزارش داد که ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی اخیر خود با دونالد ترامپ، پایان جنگ را مشروط به آن کرده که کییف کنترل کامل منطقه دونتسک -منطقهای راهبردی در شرق اوکراین که بخشی از آن در اشغال روسیه است- به مسکو واگذار کند.
آقای ترامپ تاکنون بهطور علنی در مورد این خواسته پوتین اظهار نظر نکرده و در بیانیه عمومی خود پس از دیدار با زلنسکی در کاخ سفید نیز به نظر نمیرسد که از این خواسته حمایت کرده باشد.