رهبر جامعه کوچک بهائیان در قطر به اتهام انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی که گفته میشود «پایههای دین اسلام را زیر سؤال برده»، به پنج سال زندان محکوم شد.
آسوشیتدپرس روز پنجشنبه ۲۴ مرداد با اعلام این خبر بر اساس اسناد دادگاهی که یک سازمان بینالمللی بهائی پیگیر پرونده در اختیار دارد، نوشت هیئت سهنفره قضات شورای عالی قضایی قطر این حکم را علیه رِمی روحانی، ۷۱ ساله و رئیس مجمع روحانی ملی بهائیان قطر که از اردیبهشت امسال در بازداشت بهسر میبرد، صادر کرد.
براساس این گزارش، قضات درخواست وکلای مدافع برای تخفیف مجازات بهدلیل بیماری قلبی رمی روحانی را رد کردند.
این حکم تنها دو هفته پس از آن صادر شد که گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به بازداشت و حبس رمی روحانی ابراز «نگرانی جدی» کرده و آن را «بخشی از روند گسترده و نگرانکنندهٔ رفتار تبعیضآمیز با اقلیت بهائی در قطر» دانسته بودند. آنان تأکید کرده بودند که «صرف وجود بهائیان در قطر و حضور بیضرر آنها در شبکهٔ ایکس طبق قوانین بینالمللی جرم محسوب نمیشود.»
رمی روحانی، که پیشتر ریاست اتاق بازرگانی قطر را بر عهده داشت، یک بار دیگر نیز به اتهاماتی همچون جمعآوری کمکهای مالی معمول در چارچوب رهبری محفل ملی بهائیان قطر بازداشت شده بود.
اتهامات اخیر که در اردیبهشت امسال مطرح شد، به حسابهای جامعه بهائی در شبکههای اجتماعی ایکس و اینستاگرام مربوط میشود که شامل مطالبی دربارهٔ تعطیلات قطری و متون بهائی است. بر اساس اسناد ارائهشده، دادستانی قطر مدعی شده این حسابها «افکار و باورهای فرقهای مذهبی را تبلیغ کردهاند که در پایهها و آموزههای دین اسلام تردید ایجاد میکند.»
پیشتر، خرداد امسال، سازمان دیدهبان حقوق بشر دولت قطر را به اعمال تبعیض علیه اقلیت دینی بهائی متهم کرده و هشدار داده بود که ادامهٔ این روند بقای این جامعه را در این کشور به خطر انداخته است.
مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر، نیز در بیانیهای گفته بود: «جامعهٔ بهائی قطر دههها است که با تبعیض و ارعاب دولتی روبهرو بوده و مقامهای قطری بهطور مداوم از گفتوگوی سازنده و پاسخگویی به درخواستهای مکرر رهبران این جامعه سر باز زدهاند.»
آیین بهائی که دینی کوچک اما جهانی با باورهای میاندینی است، در اغلب کشورها بدون مشکل در کنار سایر ادیان حضور دارد، اما در چند کشور خاورمیانه، از جمله ایران، یمن، قطر و مصر، با سرکوب مواجه است.
بهنوشتهٔ آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی ایران که این دین را ممنوع کرده و به آزار گسترده بهائیان متهم است، در کشورهایی که نفوذ دارد نیز فشار برای سرکوب بهائیان را افزایش داده است؛ از جمله در یمن تحت کنترل حوثیهای مورد حمایت ایران و در قطر که با ایران بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان را شریک است.
آیین بهائی در دهه ۱۸۶۰ میلادی توسط بهاءالله، که پیروانش او را پیامبر میدانند، بنیان گذاشته شد. از آغاز پیدایش این آیین، روحانیون شیعه پیروان آن را مرتد خواندهاند. سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت و بسیاری از بهائیان اعدام یا ناپدید شدند. تعداد پیروان بهائی در جهان کمتر از هشت میلیون نفر است که بیشترین جمعیت آنها در هند زندگی میکنند.