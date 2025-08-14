«گروه همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی» اعلام کرد دادگاهی در آمریکا که به پروندهٔ شکایت از پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دورهٔ حکومت پهلوی رسیدگی می‌کند، درخواست و استدلال آقای ثابتی برای رد پرونده را نپذیرفته است.

این گروه همچنین خبر داد دادگاه درخواست پرویز ثابتی برای نپذیرفتن پروندهٔ شکایت به دلیل استفادهٔ شاکیان از اسامی مستعار را رد کرده است.

به گفتهٔ گروه یادشده، این دو رأی دادگاه اورلاندو در فلوریدا روز ۲۱ مرداد صادر شده است.

سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا می‌کنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک «شکنجه شده‌اند»، اواخر زمستان پارسال شکوائیه‌ای را به دادگاه مزبور ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامهٔ دعوی کردند.

شکایت آن‌ها براساس قانون «حمایت از قربانیان شکنجه» در آمریکا تنظیم شده است. این قانون به قربانیان امکان می‌دهد از عاملان شکنجه، حتی در مورد اقداماتی که در خارج از آمریکا رخ داده، در دادگاه‌های ایالات متحده طرح شکایت کنند.

سه شاکی مدعی هستند که پرویز ثابتی «مسئول مستقیم آزار و اذیت آن‌ها بوده و میراثی از سرکوب بنا نهاده که در دوران جمهوری اسلامی نیز تا به امروز بر زندگی مردم ایران سایه افکنده است».

پرویز ثابتی، رئیس ادارهٔ سوم ساواک و قائم‌مقام این سازمان بود که از اواخر سلسلهٔ تحرکات هواداران روح‌الله خمینی و حامیانش در سال ۱۳۵۷ که منجر به روی کار آمدن جمهوری اسلامی و برانداختن سلطنت پهلوی شد، تا چندی پیش به دور از نگاه افکار عمومی در آمریکا زندگی کرده بود.

شاکیان در شکوائیهٔ خود خواهان پرداخت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری از سوی پرویز ثابتی هستند، هرچند اعلام کرده‌اند که هدف‌شان جلوگیری از عادی‌سازی «جنایات گذشته» و «افشای نقش افرادی مانند ثابتی در تاریخ معاصر ایران است».

به‌گفتهٔ «گروه همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی»، دادگاه اورلاندو روز ۲۱ مرداد اعلام کرده که ادعاهای شاکیان برای طرح مسئولیت پرویز ثابتی «کفایت دارد» و درخواست آقای ثابتی برای رد پرونده را به دلیل این‌که این رویدادها مشمول مرور زمان شده، رد کرده است.

این گروه همچنین نوشته که دادگاه رأی داده شاکیان مدارکی در مورد وجود تهدید علیه امنیت خود و وکلایشان به دادگاه ارائه کردند.

روزنامهٔ ایندیپندنت ۷ اسفند ۱۴۰۳ در مورد این‌که چرا شاکیان با نام مستعار اقدام به شکایت کرده‌اند، به نقل از «یک فرد آگاه» بدون بردن نام او نوشت شاکیان پرونده به خاطر «نگرانی از تلافی‌جویی پرویز ثابتی یا شبکه‌ای که احتمالاً هنوز هم با او در ارتباط باشد، نمی‌خواهند نام‌شان فاش شود».

سه شاکی که در پرونده با اسامی جان یک، جان دو و جان سه خطاب شده‌اند، اکنون ۶۸، ۷۲ و ۸۵ سال دارند. پرویز ثابتی نیز اکنون ۸۹ ساله است. از واکنش احتمالی او به دو رأی دادگاه خبری منتشر نشده است.

معلوم نیست این آرا که نظرات قاضی است، قابل بازنگری است یا نه و آیا روند دادگاه را سرعت خواهد داد یا خیر. جدول زمانی بیشتری در خصوص ادامهٔ این دادرسی در دادگاه آمریکایی در دسترس نیست.

«گروه همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی» خود را «جمعیت ایرانی برای عدالت و پاسخ‌گویی» و یک «پروژهٔ داوطلبانه که بر ترویج حقوق بشر و پاسخ‌گویی در گذشته، حال و آیندهٔ ایران تمرکز دارد» معرفی کرده است.