اوکراین اعلام کرد طرح کلی بخش نظامی تضمینهای امنیتی غرب برای این کشور در حال تدوین است؛ تضمینهایی که معاون رئیسجمهور آمریکا میگوید کشورهای اروپایی باید بیشتر بار آن را به دوش بکشند.
اندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین، شامگاه چهارشنبه ۳۰ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کار بر روی ایجاد بخش نظامی این تضمینها، که بهعنوان بخشی از توافق احتمالی برای پایان جنگ با روسیه مورد بحث است، آغاز شده است.
این مقام اوکراینی پس از نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای غربی و ناتو نوشت: «تیمهای ما، پیش از همه ارتش، کار فعال بر روی بخش نظامی تضمینهای امنیتی را آغاز کردهاند.»
یرماک تأکید کرد: «اوکراین برای هر قالبی از گفتوگو درباره پایان عادلانه جنگ آماده است»، اما هشدار داد نباید اشتباه «بوداپست» تکرار شود. اشارهٔ او به یادداشت تفاهم بوداپست در سال ۱۹۹۴ است که قرار بود امنیت اوکراین را در ازای چشمپوشی از سلاحهای هستهای به جا مانده از دوران شوروی تضمین کند.
روسیه این یادداشت را هم در زمان الحاق شبهجزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و هم با آغاز تهاجم گسترده به خاک اوکراین در سال ۲۰۲۲ نقض کرد.
یرماک همچنین گفت اوکراین همراه با متحدانش در حال کار بر روی طرحی است که «در صورت ادامهی تلاش روسیه برای طولانیکردن جنگ و بر هم زدن توافقات مربوط به نشستهای دوجانبه و سهجانبه رهبران» بتواند مسیر اقدام را مشخص کند.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، جِیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، گفت اروپا باید آماده باشد نقش اصلی را در ارائه تضمینهای امنیتی را بر عهده بگیرد. او به شبکهٔ فاکسنیوز گفت: «فکر نمیکنم ما باید این بار را به دوش بکشیم. فکر میکنم اگر لازم باشد، باید برای توقف جنگ و کشتار کمک کنیم. اما باید انتظار داشته باشیم ــ و رئیسجمهور قطعاً چنین انتظاری دارد ــ که اروپا نقش پیشرو را ایفا کند.»
ونس افزود: «فرقی ندارد این تضمینها چه شکلی باشند، اروپاییها باید سهم شیر (نقش اصلی) این بار را بر عهده بگیرند.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز اوایل همین هفته در فاکسنیوز گفته بود در موضوع امنیت، کشورهای اروپایی «مایلاند نیرو بر زمین بفرستند. ما مایل به کمک به آنها هستیم، بهویژه احتمالاً از راه هوا.»
ترامپ جزئیاتی دربارهٔ اینکه چه نوع پشتیبانی هوایی آمریکا ارائه خواهد داد، بیان نکرد، اما گفت این پشتیبانی میتواند از استقرار نیروهای اروپایی که فرانسه و بریتانیا درباره آن در قالب یک ائتلاف فکر میکنند، حمایت کند. او گفت: «ما حفاظت بسیار خوبی از آنها خواهیم کرد.»
تضمینهای امنیتی موضوع اصلی نشست اخیر در واشینگتن بود که ترامپ در کاخ سفید میزبان زلنسکی و رهبران چند کشور اروپایی بود. این نشست پس از دیدار هفتهٔ گذشته او در آلاسکا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برگزار شد.
با وجود تلاشهای ترامپ برای کشاندن دو طرف به میز مذاکره، پوتین هیچ نشانهای از عقبنشینی از خواستههای ارضی خود، از جمله سرزمینهایی که حتی در کنترل نظامی روسیه هم نیست، بروز نداده است.