رهبران اروپایی روز دوشنبه ۲۷ مرداد برای حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، و مذاکره با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دربارهٔ پایان جنگ در اوکراین روز دوشنبه ۲۷ مرداد وارد کاخ سفید شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی ممکن است در این دیدار برای پایان دادن به جنگ با روسیه با شرایطی که به نفع مسکو باشد، تحت فشار قرار گیرد.
رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاند، اتحادیه اروپا و دبیرکل ناتو در همبستگی با اوکراین و همچنین برای گرفتن ضمانتهای امنیتی قوی در هرگونه توافق پس از جنگ، در واشینگتن حضور پیدا کردهاند.
رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که معتقد است ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، خواهان پایان جنگ اوکراین است.
دونالد ترامپ این اظهارات را پیش از دیدار دوجانبه با رئیسجمهور اوکراین در کاخ سفید بیان کرد.
او گفت اگر دیدارش با ولودیمیر زلنسکی خوب پیش برود، انتظار دارد که با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه، نشستی سه جانبه با ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، برگزار کند.
آقای ترامپ تصریح کرد: «ما قرار است جلسهای داشته باشیم. فکر میکنم اگر همه چیز امروز خوب پیش برود، یک نشست سه جانبه خواهیم داشت و فکر میکنم وقتی این کار را انجام دهیم،
رئیسجمهور آمریکا گفت ایالات متحده میتواند بدون آتشبس که منجر به توقف درگیریها شود، برای پایان دادن به بحران اوکراین مذاکره کند.
آقای ترامپ اظهار داشت: «فکر نمیکنم به آتشبس نیاز داشته باشید. میدانم که داشتن آن شاید خوب باشد، اما از نظر استراتژیک میتوانم درک کنم که چرا یک کشور یا کشور دیگر آن را نمیخواهد. شما آتشبس دارید و آنها بارها و بارها آن را نقض میکنند و شاید آنها این را نمیخواهند».
او به خبرنگاران گفت: «من همین الان به طور غیرمستقیم با رئیسجمهور پوتین صحبت کردم و قرار است درست بعد از این جلسات امروز یک تماس تلفنی داشته باشیم».
ولودیمیر زلنسکی در این دیدار از ترامپ به خاطر میزبانی مذاکرات که قرار است امروز با حضور رهبران اروپایی برگزار شود، قدردانی کرد. او گفت: «از دعوت شما متشکرم و از تلاشهای شخصی شما برای توقف کشتارها و توقف این جنگ بسیار سپاسگزارم».
فشار برای پایان جنگ در اوکراین
آقای ترامپ برای پایان سریع مرگبارترین جنگ اروپا در ۸۰ سال گذشته فشار میآورد و اوکراین و متحدانش نگرانند که او پس از دیدار روز جمعه با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در آلاسکا به دنبال توافقی مطابق خواستههای روسیه باشد.
همه حاضران در کاخ سفید از عزم خود برای دستیابی به صلح و پایاندادن به جنگ سهسال و نیمه سخن گفتهاند؛ اما مشخص نیست کییف حاضر شود همه شرایط مورد نظر روسیه، از جمله الحاق منطقهٔ دونباس به روسیه را بپذیرد.
رهبران همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز سهشنبه در یک کنفرانس ویدئویی، نتایج نشست امشب در کاخ سفید را به بحث بگذارند.
رئیسجمهور اوکراین روز دوشنبه قبل از ورود به کاخ سفید گفت که کییف بهدنبال «صلحی قابل اعتماد و پایدار» در جنگ با روسیه بوده و آماده است تا «یک معماری امنیتی جدید» ایجاد کند.
ولودیمیر زلنسکی در شبکه ایکس نوشت: «هدف اصلی ما صلحی قابل اعتماد و پایدار برای اوکراین و کل اروپا است. و مهم است که روند همه جلسات ما دقیقاً به این نتیجه منجر شود».
او افزود: «اوکراین برای آتشبس واقعی و ایجاد یک معماری امنیتی جدید آماده است. ما به صلح نیاز داریم».
استارمر: همه خواهان پایان یافتن جنگ اوکراین هستند
در آستانهٔ دیدار رئیسجمهور اوکراین و چند رهبر اروپایی با دونالد ترامپ در کاخ سفید، رئیسجمهور آمریکا پیوستن اوکراین به ناتو و بازپسگیری کریمه را رد کرد.
در همین حال، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در مسیر پرواز به واشینگتن ویدئویی از داخل هواپیما منتشر و آن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
او در این پیام تأکید کرد که همه خواهان پایان جنگ هستند، نه فقط اوکراینیها، و باید برای دستیابی به صلحی پایدار، «منصفانه و عادلانه» اقدام کرد.
استارمر همچنین گفت: به نفع بریتانیا است که این روند به درستی انجام شود.
این گزارش بهروزرسانی میشود...