رسانههای استرالیا اعلام کردند یک شهروند ۲۰ سالهٔ این کشور روز چهارشنبه پنجم شهریور به دادگاهی در ملبورن برده شد تا به اتهام آتشزدن کنیسهٔ یهودیان «با هدایت سپاه پاسداران» تفهیم اتهام شود.
پروندهٔ اتهامی علیه یونس علی یونس حاکی است که او یکی از سه مظنونی بود که با زدن نقاب، مواد آتشزا به داخل کنیسهٔ یهودیان ملبورن پرتاب کردند و موجب خسارات گسترده و زخمی شدن یک نمازگزار یهودی شدند.
یونس علی یونس که ساکن شمال ملبورن است، به دست داشتن در حملهای متهم شده که بهخاطر آن، دولت استرالیا روز چهارم شهریور سفیر و سه تن دیگر از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران را اخراج و اعلام کرد که بهزودی نیز سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این کشور قرار خواهد داد.
به گزارش آسوشیتدپرس، متهم در نشست روز چهارشنبه سخنان اندکی بیان کرد و درخواستی برای آزادی به قید وثیقه نداشت. نشست بعدی محاکمهٔ او برای ۱۳ آذر تعیین شد.
قرار است یک مظنون ۲۱ ساله به نام جیووانی لاولو نیز که همدست یونس علی یونس در حمله به کنیسهٔ یهودیان معرفی شده، در همان روز آذرماه در نشست دادگاه حضور داشته باشد.
جیووانی لاولو ماه گذشته دستگیر شد و همچنان در بازداشت است.
این گزارش حاکی است دو مرد دیگر ساکن سیدنی به نامهای وِین دین اوگدن ۴۰ ساله و جون آموی ۲۶ ساله نیز به اتهام آتشزدن یک رستوران متعلق به یک سرآشپز اسرائیلی و ساکن استرالیا همچنان در بازداشت هستند، اما سیدمحمد موسوی ۳۲ ساله ساکن سیدنی، که در آن بمبگذاری نقش داشت، فعلاً با قرار وثیقه آزاد است.
موسوی قبلاً رئیس شاخهٔ گروه موتورسوارانی به نام «نومادز» بوده است که مظنون به مشارکت در تحرکات بزهکاری است.
آنتونی البانیزی، نخستوزیر استرالیا که سهشنبه از اخراج سفیر و سه کارمند دیگر سفارت ایران خبر داد، چهارشنبه نیز گفت «کاملاً مشخص است» که سپاه پاسداران با حمله به کنیسهٔ یهودیان و رستوران یهودیان مرتبط بوده است. او گفت سپاه پاسداران با عناصر بزهکار بهصورت هماهنگ اقدام میکند.
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات استرالیا چهارشنبه گفتند شواهد و مدارک را عمومی نخواهند کرد زیرا ممکن است از سوی دادگاه پذیرفته نشود و همزمان انجام یک محاکمهٔ عادلانه برای مظنونان نباید به خطر بیفتد.
مایک برگس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، چهارم شهریور گفت سپاه پاسداران «از شبکهای پیچیده از عوامل نیابتی برای پنهان کردن دخالت» در دو حملهٔ یهودستیزانه در استرالیا استفاده کرده است.
تشکیلات اطلاعاتی استرالیا به دولت آنتونی البانیزی گفته بود که «شواهد معتبر» یافته که حاکی است جمهوری اسلامی ایران حملات در سیدنی و ملبورن را برنامهریزی کرده، اجرای آن را به بزهکاران سپرده و آن را تأمین مالی کرده است.
وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی سهشنبه اتهام انجام اقدامات «یهودستیزانه» در استرالیا با هدایت سپاه پاسداران را انکار کرد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در تهران، مدعی شد که این اتهامات ناشی از چالشهای داخلی این کشور پس از اعلام بهرسمیت شناختن کشور فلسطین است که بر مناسبات استرالیا با اسرائیل نیز تأثیر گذاشته است.
عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، نیز سهشنبه در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشته بود با نخستوزیر اسرائیل همعقیده است که نخستوزیر استرالیا یک سیاستمدار «ضعیف» است.
احمد صادقی، دیپلمات اخراجشدهٔ ایران از استرالیا، نخستین سفیری است که این کشور پس از جنگ جهانی دوم از خاک خود بیرون رانده است. او و سه مقام دیگر سفارت ایران فرصت دارند تا اواسط هفتهٔ آینده خاک استرالیا را ترک کنند.
دهها گزارشگر و فیلمبردار در روزهای جاری در برابر ساختمان سفارت ایران در کانبرا، در پایتخت استرالیا، گرد آمده و از رفتوآمدهای این محل عکس و فیلم میگیرند. این سفارت باید بهسرعت بسته شود.
پنی وانگ، وزیر خارجهٔ استرالیا، چهارشنبه از شهروندان استرالیا و همچنین از استرالیاییـ ایرانیتبارها خواست از سفر به ایران اکیداً خودداری کنند.
خانم وانگ گفت: «رژیم ایران یک حکومت غیرقابل پیشبینی است؛ رژیمی است که ما دیدیم مرتکب تعدی و خشونت شود».
در این میان، وزیر امنیت ملی استرالیا گزارشهای مرتبط با دریافت اطلاعات از موساد اسرائیل در مورد پیگیری نقش ایران در حملات یهودستیزانه در استرالیا را رد کرد.
دیوید منسر، سخنگوی دولت بنیامین نتانیاهو، مدعی شده که استرالیا بهخاطر شرمساری ناشی از موضع اخیر اسرائیل علیه دولت کانبرا، مجبور به اتخاذ این گامها در قبال ایران شد.
بنیامین نتانیاهو هفتهٔ گذشته در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشته بود که تاریخ، دیوید البانیزی را بهعنوان «یک سیاستمدار ضعیف به یاد خواهد سپرد؛ کسی که به اسرائیل خیانت و یهودیان استرالیا را رها کرد».
اتهام استرالیا به سپاه پاسداران در فعالیتهای تروریستی برونمرزی موجب شده که رسانههای بینالمللی بار دیگر گزارشهای متعددی در مورد تاریخ دهها سالهٔ تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این نوع تحرکات در خارج از مرزهای ایران منتشر کنند.
جیسون بورک، گزارشگر حوزهٔ امنیت بینالملل، در روزنامهٔ گاردین نوشت اگر تهران پشت حملات یهودستیزانه در استرالیا باشد، نشان ضعف جمهوری اسلامی است نه قدرت.
تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا و سوئد در یک سال گذشته گزارشهای متعددی در مورد استفادهٔ جمهوری اسلامی از باندهای بزهکاران در این کشورها برای ضربهزدن به اهداف مرتبط با یهودیان و اسرائیلیها و یا مخالفان جمهوری اسلامی ایران منتشر کردهاند.