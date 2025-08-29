ارتش اسرائیل شامگاه پنج‌شنبه ششم شهریور به ساختمانی در شهر صنعا، مرکز استقرار نیروهای حوثی متحد جمهوری اسلامی ایران در یمن، حمله کرد.

این دومین حمله در هفته گذشته علیه صنعا بود که پس از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اسرائیل در روزهای اخیر انجام شد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی «حمله‌ای هدفمند به یک موضع نظامی رژیم تروریستی حوثی در منطقه صنعا در یمن انجام داد»، اما هنوز توضیح بیشتری دربارۀ نتایج این حمله منتشر نکرده است.

شبکهٔ المسیره، متعلق به حوثی‌ها، پنج‌شنبه‌شب از «تجاوز اسرائیل به صنعا» خبر داد. یک شاهد عینی در صنعا هم در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس، حملات «در مناطق پرجمعیت صنعا، از جمله در محله‌ای در بخش غربی شهر را که موجب برخاستن ستون‌هایی از دود به آسمان شد»، به «زلزله» تشبیه کرد.

یک ساکن دیگر صنعا به سایت اسرائیلی وای.نت گفت در کمتر از پنج دقیقه، ۱۰ فروند موشک به یک ساختمان اصابت کرد.

خبرهای تأییدنشده از اشخاص هدف حمله

شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل به‌نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گفت شخصیت‌های سیاسی ارشد حوثی‌ها هدف حملات تازه بودند.

روزنامهٔ هاآرتص و سایر رسانه‌های اسرائیلی نیز «به‌نقل از منابع امنیتی» مدعی شدند حمله پس از دریافت اطلاعاتی از حضور شماری از وزیران دولت حوثی‌ها در سخنرانی عبدالملک بدرالدین حوثی، رهبر این گروه، انجام شد؛ اما نتایج آن معلوم نیست.

ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل که هنگام حملات در اتاق فرماندهی ستاد ارتش حضور داشته، در بیانیه‌ای گفت: «ما به حوثی‌ها در یمن هشدار دادیم: پس از طاعون تاریکی، طاعون نخست‌زادگان می‌آید، هر کس دست خود را به روی اسرائیل بلند کند، دستش قطع خواهد شد».

به‌گزارش رسانه‌های اسرائیل، این کشور کشتن رهبر حوثی‌ها، رئیس شورای عالی سیاسی، رئیس ستاد این گروه، وزیر دفاع، فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروهای دفاع ساحلی، رئیس دستگاه اطلاعات نظامی، سخنگوی انصارالله و عبدالرضا شهلایی، یک افسر ارشد ایرانی نیروی قدس سپاه پاسداران در یمن، را در دستور کار خود قرار داده است.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعدد و متضادی در مورد عبدالرضا شهلایی در یمن منتشر شده است.

رسانه‌ها در بخشی از یمن که در کنترل «مقاومت ملی یمن»، گروه مخالف حوثی‌ها است، و همچنین رسانه‌های عرب‌زبان دیگری در منطقه، اسامی برخی از مقامات حوثی‌ها را به‌عنوان کسانی که در حملهٔ تازهٔ اسرائیل کشته شده‌اند، مطرح کرده و از جمله به مرگ نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش حوثی‌ها اشاره کرده‌اند. اما این ادعاها تأیید نشده است.

حوثی‌ها مدعی هستند که مقامات آن‌ها آسیبی ندیدند. «دفتر سیاسی انصارالله» هم اعلام کرد: «دشمن بار دیگر متحمل شکست اطلاعاتی و نظامی شد.»

به‌نوشتهٔ تایمز اسرائیل، حملات اسرائیل در دورهٔ اخیر علیه اهداف حوثی‌ها نتوانسته مانع از تکرار حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها علیه اسرائیل شود.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها، دوم شهریور گفت این جنبش در حمایت از غزه «ثابت‌قدم است» و «تا زمانی که تجاوز متوقف نشود و محاصرهٔ غزه لغو نشود»، از موضع خود عقب نخواهد نشست.

محمد البخیتی، عضو دیگر دفتر سیاسی حوثی‌ها، نیز هفتۀ گذشته گفت حملات اسرائیل به یمن، فارغ از هزینه‌ای که برای یمن دارد، ما را از ادامهٔ حمایت از غزه باز نخواهد داشت.

حوثی‌ها چهارم شهریور یک فروند موشک بالستیک و همچنین یک فروند پهپاد به‌سوی اسرائیل گسیل کردند که به‌گفتهٔ ارتش اسرائیل «رهگیری شد».

ارتش اسرائیل از رهگیری پهپاد دورپرواز حوثی‌ها در بامداد ششم شهریور نیز خبر داد. اما موشکی که انصارالله، شاخهٔ نظامی حوثی‌ها، ۳۱ مرداد راهی اسرائیل کردند، در آسمان این کشور منفجر شد که مورد تحقیق نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشک از نوع جدیدی با کلاهک بارشی خوشه‌ای بوده است.

این نوع موشک دست‌کم در سه مورد از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در جنگ ۱۲ روزهٔ دو کشور نیز استفاده شده بود.

اسرائیل دوشنبه سوم شهریور در واکنش به موشک با کلاهک خوشه‌ای، از جمله اقامتگاه رهبری حوثی‌ها در صنعا را هدف قرار داد. مقامات حوثی گفته بودند در حملهٔ سوم شهریور ۱۰ تن کشته و بیش از ۹۰ نفر زخمی شدند.

حوثی‌ها از آغاز جنگ غزه در حمایت از فلسطینیان، کارزار نظامی خود علیه اسرائیل را شروع کردند و از جمله به ده‌ها فروند کشتی در دریای سرخ، با این ادعا که با اسرائیل در ارتباط بوده‌اند، حمله کرده‌اند.

حوثی‌ها که کنترل صنعا و بخش‌های بزرگ دیگری در یمن را در دست دارند، بخشی از «محور مقاومت» و هم‌سو با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند.

در پی ضربات واردشدۀ دو سال اخیر اسرائیل به نیروها و ساختار حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان و مهار حشدالشعبی در عراق توسط دولت بغداد، حوثی‌ها تنها گروه فعال در ائتلاف ضداسرائیلیِ متحد جمهوری اسلامی ایران هستند که هنوز علیه اسرائیل اقدام می‌کنند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم شهریور، حملات حوثی‌ها علیه اسرائیل را یک «کار درست» نامید و گفت: «ما هم البته برای هر کار که برای جمهوری اسلامی ممکن باشد، آمادگی داریم».