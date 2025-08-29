اسرائیل شهر غزه را «منطقۀ جنگی خطرناک» اعلام کرد؛ نشست کاخ سفید با حضور تونی بلر

اسرائیل هم‌زمان با اقدامات مقدماتی برای اشغال شهر غزه که بزرگ‌ترین شهر در باریکۀ جنگ‌زدۀ غزه است، این شهر را «منطقۀ جنگی خطرناک» اعلام کرد.

هم‌زمان، ارتش اسرائیل روز جمعه هفتم شهریور از بازگرداندن جسد دو گروگان کشته‌شدۀ دیگر این کشور از غزه خبر داد.

در کنار این تحولات، وب‌سایت اکسیوس نیز گزارش داد در نشست ویژهٔ دولت دونالد ترامپ برای بحث در مورد طرحی برای آیندهٔ غزه، تونی بلر، جرد کوشنر و ران درمر نیز حضور داشتند.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد از ساعت ۱۰ پیش‌ازظهر جمعه (به وقت محلی) دیگر توقف تاکتیکی در فعالیت‌های نظامی، شامل شهر غزه، که یک «منطقه جنگی خطرناک» است، داده نخواهد شد.

ارتش خواهان تخلیه فوری ساکنین غزه نشد، هرچند که ادرعی پنجم شهریور گفته بود تخلیهٔ ساکنان غزه یک امر «اجتناب‌ناپذیر» است. در واکنش به گفتۀ او، شماری از کشیش‌ها و راهبان در تنها کلیسای فعال در شهر غزه به خبرنگاران گفته بودند دیگر جایی برای پناه بردن نمانده است.

کوگات، نهاد وابسته به وزارت دفاع اسرائیل که مسئول هماهنگی فعالیت‌های این کشور در اراضی فلسطینی است، اعلام کرده که در حال انجام مقدمات برای انتقال جمعیت به جنوب «برای محافظت از آن‌ها» است.

خبرگزاری فرانسه ششم شهریور تصاویری از موج فلسطینیانی را منتشر کرد که در خودروها و سایر وسایل نقلیۀ مملو از تشک و وسایل اولیه، به سوی جنوب غزه فرار می‌کردند.

به‌گزارش رویترز، تدارکات ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات در شهر غزه به‌رغم درخواست‌های بین‌المللی است که این کشور را به توقف این حمله فرا خوانده و نسبت به تلفات بیشتر و آوارگی حدود یک‌میلیون تن از ساکنان هشدار داده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرده که نیروهایش در حومۀ شهر مشغول عملیات هستند تا «زیرساخت‌های تروریستی را شناسایی و از بین ببرند». این امر مقدمه‌ای برای ورود شمار بیشتری از نیروها به محله‌های شهر غزه تلقی شده است. ارتش از دو هفته پیش برای این هدف ده‌ها هزار نیروی ذخیرهٔ خود را فرا خوانده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پنجشنبه در سخنانی «وحشت بی‌پایان» در غزه را محکوم کرد و خواهان پاسخگویی نسبت به «جنایات جنگی» شد.

سازمان ملل هفتۀ گذشته رسماً از وقوع قحطی در غزه خبر داد و اسرائیل را به «کارشکنی سیستماتیک در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه» متهم کرد؛ اتهامی که دولت اسرائیل آن را رد کرد.

ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هفته گذشته گفت اگر گروه افراطی حماس با پایان جنگ طبق شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه نابود خواهد شد.

کشف و انتقال اجساد دو گروگان

ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد نیروهای یک یگان ویژه آن «در پی دریافت اطلاعات» جسد دو گروگان جان باخته را یافته و به اسرائیل منتقل کردند.

نام یکی از آن‌ها ایلان وایس اعلام شد. رسانه‌های اسرائیل گفتند نام گروگان کشته شده دیگر بعدا اعلام خواهد شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر در سخنانی گفت ایلان وایس «یک قهرمان» بود که در روز حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل «برای دفاع از مردم کیبوتص بئری جان خود را فدا کرد».

رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای گذشته گفته بود که از ۲۰ گروگان اسرائیلی که تصور می‌رفت زنده باشند، «یکی دو نفر کم شده است».

گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده و در حمله مهر ۱۴۰۲ به اسرائیل کلید جنگ را زد، هنوز جسد ۳۰ گروگان کشته‌شدۀ اسرائیلی را برای معامله بر سر آن‌ها در اختیار دارد.

حماس در آن روز ۲۵۱ اسرائیلی را ربود که این کشور در چند نوبت معامله و آتش‌بس موقت و دو عملیات کوماندویی توانسته بود تا کنون ۲۰۱ تن از آن‌ها را، زنده یا جان‌باخته، برگرداند.

با بازگرداندن دو جسد دیگر، اکنون شمار گروگان‌های زنده یا جان‌باخته در دست حماس به ۴۸ تن کاهش یافته است.

در جنگ ۲۳ ماههٔ غزه تاکنون بیش از ۶۲ هزار فلسطینی کشته شده‌اند که شمار زیادی از آن‌ها زنان و کودکان بوده‌اند.

نشست کاخ سفید برای آینده غزه با حضور تونی بلر و جرد کوشنر

همزمان با تحولات میدانی در نوار غزه، وب‌سایت اکسیوس گزارش داد در نشست ویژهٔ دولت دونالد ترامپ که چهارشنبه پنجم شهریور در کاخ سفید برای بحث در مورد طرحی برای آیندهٔ غزه پس از جنگ جاری برگزار شد، تونی بلر، جرد کوشنر و ران درمر، وزیر راهبردی اسرائیل، نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، تونی بلر و جرد کوشنر که پیش‌تر نظرات خود را در مورد ادارهٔ غزه پس از جنگ با استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا در امور خاورمیانه، در میان گذاشته بودند، در این نشست یک‌ساعته فرصت یافتند این نظرات را مستقیماً با دونالد ترامپ در میان بگذارند.

تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در دههٔ میان ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ است که ریاست مؤسسه‌ای به نام خود را بر عهده دارد و در یک سال اخیر طرح‌هایی را برای بازسازی غزه و «روز پس از جنگ غزه» بررسی کرده است. جنجالی‌ترین تصمیم او در دوران نخست‌وزیری همراهی کامل با ایالات متحده و جرج بوش برای حمله به عراق در سال ۲۰۳۳ بود که وجهۀ سیاسی او را خدشه‌دار کرد.

جرد کوشنر بازرگان و داماد دونالد ترامپ است که در دولت نخست آقای ترامپ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور بود و در پیمان‌های صلح ابراهیم میان اسرائیل و چهار کشور عربی نقش مهمی داشت.

یک «منبع آگاه» به اکسیوس گفت تونی بلر و جرد کوشنر نظرات خود را در مورد چگونگی ادارهٔ غزه و ایجاد شرایطی برای سرمایه‌گذاری با هدف فراهم کردن امکان بازسازی این باریکه ارائه کردند.

این گزارش حاکی است حضور ران درمر، وزیر راهبردی اسرائیل، در بخش پایانی این نشست برای این بود که دونالد ترامپ تمایل داشت نظرات اسرائیل را هم جویا شود. آقای درمر مشاور سیاسی پرنفوذ و نزدیک‌ترین سیاست‌مدار اسرائیلی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، محسوب می‌شود.

به‌نوشتهٔ اکسیوس، ران درمر به دونالد ترامپ گفته که اسرائیل نمی‌خواهد برای همیشه غزه را در اشغال خود داشته باشد و همچنین نمی‌خواهد جمعیت فلسطینی را از این باریکه بیرون براند و مایل است ادارهٔ غزه به گروهی دیگر غیر از گروه افراطی حماس داده شود؛ گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.

این گزارش حاکی است که نشست کاخ سفید به اتخاذ تصمیم مشخصی نینجامید و علامت سؤال کلیدی همچنان وجود دارد که چه نیروها یا عواملی می‌توانند جایگزین حماس در ادارهٔ غزه باشند.

گروه افراطی حماس ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حمله به اسرائیل و کشتن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ اسرائیلی و ربودن ۲۵۱ اسرائیلی دیگر، آغازگر جنگ اسرائیل در باریکۀ غزه شد که هنوز ادامه دارد و تا کنون بیش از ۶۲ هزار کشته بر جا گذاشته است.

یک «منبع آگاه» از برنامه‌های تونی بلر و جرد کوشنر به اکسیوس گفته است که هنوز مشخص نیست یک طرح با جزئیات برای «روز پس از جنگ غزه» به چه زمان کاری نیاز دارد و ابتدا باید توافق کرد که چه عواملی باید غزه را اداره و امنیت این باریکه را تأمین کنند.

با این حال، به‌نوشتهٔ اکسیوس، کاخ سفید تهیهٔ یک طرح را که برای پس از پایان عملیات نظامی اسرائیل باید آماده باشد، ضروری می‌داند.

منبع یادشده گفته است که هدف این است که آمریکا رهبری تلاش برای دستیابی به ساختار حکومتی قابل‌قبول در سطح بین‌المللی در غزه را برعهده داشته باشد تا به اسرائیل امکان داده شود که نیروهای خود را از غزه بیرون ببرد بدون آن‌که با تهدیدات امنیتی پیشین از غزه برای اسرائیل روبه‌رو شود.