لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۰۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

نفس دوم؛ روایت مژگان ایلانلو از جنبش زن، زندگی، آزادی

نفس دوم؛ روایت مژگان ایلانلو از جنبش زن، زندگی، آزادی
Embed
نفس دوم؛ روایت مژگان ایلانلو از جنبش زن، زندگی، آزادی

No media source currently available

0:00 0:10:12 0:00
لینک مستقیم

سه سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مژگان ایلانلو مستندساز و کارگردانی که خود هزینه‌ همراهی با این جنبش را پرداخته است، از تغییر معنای ترس و شجاعت در جامعه امروز می‌گوید. این عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، از هنرمندانی ‌می گوید که انتخاب کرده‌اند حرفه خود را برای آرمان‌هایشان کنار بگذارند. در گفت‌وگو با مژگان ایلانلو، نویسنده و مستندساز ساکن ایران، از رنج، امید و مقاومت زنان در سال‌های پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG