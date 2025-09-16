نفس دوم؛ روایت مژگان ایلانلو از جنبش زن، زندگی، آزادی

سه سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مژگان ایلانلو مستندساز و کارگردانی که خود هزینه‌ همراهی با این جنبش را پرداخته است، از تغییر معنای ترس و شجاعت در جامعه امروز می‌گوید. این عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، از هنرمندانی ‌می گوید که انتخاب کرده‌اند حرفه خود را برای آرمان‌هایشان کنار بگذارند. در گفت‌وگو با مژگان ایلانلو، نویسنده و مستندساز ساکن ایران، از رنج، امید و مقاومت زنان در سال‌های پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرسیدیم.