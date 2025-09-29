مسدود شدنِ دارایی کاربران ایرانی فعال در بازار رمز ارزها تا چه حد جدی است؟

با تشدید فشارهای نظارتی بر بازار جهانی رمزارز و نگرانی‌ها دربارهٔ احتمال مسدودسازی دارایی‌های کاربران ایرانی در تِتِر، بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان، پرسش‌های جدی دربارهٔ آیندهٔ حضور کاربران ایرانی در این بازار مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای «مکانیسم ماشه» می‌تواند محدودیت‌های تازه‌ای را بر معاملات ارز دیجیتال تحمیل کند و ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش دهد. همزمان، بانک مرکزی ایران در دستورالعملی، خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال، مانند « تِتِر» را مشمول محدودیت کرد. در همین زمینه، با سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزهٔ فناوری و اطلاعات در سوئد گفت‌وگو کرده‌ایم و نخست از او پرسیدیم که چقدر‌ احتمالِ مسدود شدنِ دارایی کاربران ایرانی فعال در بازار رمز ارزها جدی است؟