استرداد ایرانیان مهاجر از آمریکا؛ «این اقدام بسیار خطرناک است»

اولین گروه از ایرانیان مهاجری که دولت دونالد ترامپ تصمیم به اخراج آن‌ها از خاک آمریکا گرفته است، هم‌اکنون در سکوت خبری وارد ایران شده‌اند.

پیشتر حسین نوش‌آبادی مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه ایران تعداد این افراد را ۴۰۰ نفر اعلام کرده و گفته بود آن‌ها عمدتاً به صورت غیر قانونی در آمریکا به سر می‌بردند و اغلب از طریق مکزیک وارد آمریکا شده بودند.

نه دولت دونالد ترامپ و نه مقام‌های جمهوری اسلامی جزئیاتی در مورد افرادی که مسترد شده‌اند منتشر نکرده‌اند.

از دیگر سو آقای نوش‌آبادی در اظهارات خود به افرادی در این فهرست اشاره کرده بود که مجوز اقامت داشته‌اند و ادارهٔ مهاجرت آمریکا هم‌اکنون تصمیم به اخراج آن‌ها گرفته است.

روزنامهٔ «نیویورک‌تایمز» توافق صورت گرفته بین تهران و واشینگتن در این زمینه را «همکاری نادر» دانسته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه مجری این استرداد قرار می‌دهد.

علی هریسچی، وکیل دادگستری در ایالت مریلند آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید دوتن از موکلانش در میان افرادی هستند که در مرحلهٔ اول اخراج این مهاجران با دستبند و پابند به تهران مسترد شده‌اند.

موکلان‌ آقای هریسچی یکی به دلایل سیاسی و دیگری به دلیل تغییر دین قصد داشتند به آمریکا پناهنده شوند.

او‌ می‌گوید که این اقدام بسیار خطرناک است و به نوعی عادی‌سازی شرایط حقوق بشری در ایران است و می‌تواند برای این افراد هنگام بازگشت به کشور ایجاد خطر کند.

به گفتهٔ آقای هریسچی، موکلانش ایران را به عنوان مقصد استرداد خود معرفی نکرده بودند.

این وکیل مهاجرتی می‌گوید خیلی از این افراد مکن است شرایط گرفتن پناهندگی را نداشته باشند ولی این‌طور نیست که برگشتن‌شان به ایران بدون خطر باشد.

آقای هریسچی استرداد این گروه به ایران را بدون اولویت‌بندی و بررسی مجدد را «اشتباه» می‌داند و معتقد است افرادی که اخراج شده‌اند در زمرهٔ افرادی که باید در اولویت اخراج قرار می‌گرفتند طبقه‌بندی نمی‌شوند.

علی هریسچی می‌گوید درخواست پناهندگی و آنچه موکلان او در هنگام ورود از مرز ادعا کرده‌اند، شنیده نشده و این برخلاف قوانین ایالات متحده آمریکا است.