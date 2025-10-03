پهپادهای ناشناس این بار فرودگاه مونیخ را به‌ تعطیلی کشاندند

فرودگاه مونیخ آلمان که شامگاه پنجشنبه پس از مشاهده چندین پهپاد بهدلایل امنیتی تعطیل شده بود، صبح جمعه بازگشایی شد.
همزمان رئیسجمهور اوکراین در نشست کپنهاگ از رهبران اروپایی خواست نیروهای دفاعی برای مقابله با پهپادها را توسعه دهند.
بهگزارش خبرگزاری آلمان، فرودگاه مونیخ آلمان صبح جمعه ۱۱ مهر پس از تعطیلی شبانه به دلیل مشاهده پهپادها که منجر به لغو یا تغییر مسیر دهها پرواز در آستانه تعطیلات ملی شد و نگرانیها در مورد آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در اروپا را افزایش داد، بازگشایی شد.
مدیریت این فرودگاه، پس از مشاهده شدن چندین پهپاد در ساعات آخر عصر پنجشنبه، کنترل ترافیک هوایی فعالیتها را متوقف کرد که منجر به لغو ۱۷ پرواز و مختل شدن سفر نزدیک به سه هزار مسافر شد.
دستکم ۱۵ پرواز ورودی دیگر نیز به دیگر شهرهای آلمان تغییر مسیر دادند.
یک سخنگوی پلیس اعلام کرد پهپادها در اواخر عصر بالای فرودگاه مشاهده شدند، اما به دلیل تاریکی، اندازه و نوع آنها قابلتشخیص نبود.
براساس این گزارش، افسران ایالتی و فدرال منطقه را برای یافتن پهپاد و افراد مشکوک جستوجو کردند اما چیزی نیافتند.
اختلال در فرودگاه مونیخ تازهترین مورد از رشته حوادث مشابه با پهپاد است که هوانوردی اروپا را تحت تأثیر قرار داده و نگرانیهای گستردهتر امنیتی را افزایش داده است. هفته گذشته ورود پهپادها به حریم هوایی دانمارک و نروژ باعث تعطیلی موقت فرودگاهها در این دو کشور شد.
این حوادث واکنش تندی از سوی رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخت تا جایی که در نشست چهارشنبه در کپنهاگ از طرحهایی برای تقویت دفاع بلوک با تدابیر ضدپهپاد حمایت کردند.
مقامهای اروپایی به طور عمومی بازیگر خاصی را برای حادثه پهپاد در مونیخ مقصر ندانستهاند، اما برخی مقامات اروپایی گفتهاند روسیه پشت نقضهای اخیر حریم هوایی است.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه گفت: «روسیه تلاش میکند ما را بیازماید. اما روسیه همچنین تلاش میکند شکاف و اضطراب در جوامع ما ایجاد کند.»
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز پنجشنبه به شوخی گفت که دیگر پهپادها را بر فراز دانمارک به پرواز درنخواهد آورد، اما مسکو بهطور رسمی مسئولیت این حوادث را رد کرده است.
اختلال در فرودگاه مونیخ به یک هفته پرتنش برای این شهر افزود؛ پس از آنکه جشن محبوب اکتبرفست به طور موقت به دلیل تهدید بمب تعطیل شد و مواد منفجره جداگانهای در ساختمانی مسکونی در شمال شهر کشف شد.
اکتبرفست جشنواره جهانی آبجو است که مونیخ میزبان آن است و تا روز یکشنبه نیز ادامه دارد.
نگرانیهای پهپادی اروپا در نشست کپنهاگ
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه در نشست امنیتی و دفاعی در کپنهاگ به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی نقض حریم هوایی در هر نقطه از قاره را دارد و از آنها خواست نیروهای دفاعی برای مقابله با پهپادها توسعه دهند.
او افزود: «در اروپای غربی، در جنوب، به پاسخ سریع و مؤثر و نیروهای دفاعی نیاز داریم که بدانند چگونه با پهپادها مقابله کنند.»
این نشست جامعه سیاسی اروپا پس از آن برگزار شد که مشاهده پهپادها در دانمارک در ۲۲ سپتامبر باعث تعطیلی فرودگاه کپنهاگ شد و موارد دیگری از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی کشورهای اروپایی دیگر هم گزارش شد.
مت فردریکسن، نخستوزیر دانمارک و میزبان نشست، گفت اوکراین در حال حاضر کارشناس جهانی دفاع در برابر پهپادهاست و پیشنهاد کرد کشورهای اروپایی دیگر «تمام تجربیات، فناوریهای نو و نوآوریهای اوکراین را بگیرند و در فرایند تسلیح مجدد خود بهکار گیرند.»
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ که کشورش نیز اخیراً شاهد مشاهده پهپادهایی بود که ترافیک هوایی را مختل کرد، گفت کشورهای اروپایی در حال آموختن «درسهای بسیار سخت» از تجربه اوکراین در مقابله با پهپادهای روسیه هستند.
او گفت: «ما باید ظرفیت شناسایی خود را بهبود دهیم. باید همکاری میان پلیس و نیروهای دفاعی را ارتقا دهیم و روی این موضوع کار میکنیم.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت اوکراین یک «نیروی محرکه» در فناوری ضدپهپاد است و فناوری و دانشی را که در طول جنگ به دست آورده با دانمارک، لهستان و ناتو بهطور کلی به اشتراک میگذارد.
نشست کپنهاگ در زمانی برگزار میشود که چشمانداز صلح دورتر از همیشه به نظر میرسد، در حالی که تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین به سال چهارم نزدیک میشود.
با اینکه تلاش ایالات متحده برای میانجیگری صلح پیشرفت اندکی داشته است، مواضع اوکراین و روسیه همچنان فاصله زیادی دارد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تاکنون در برگزاری نشست سهجانبه یا دیدار رودرروی رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موفق نبوده است.